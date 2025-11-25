Прем'єрка Японії не вручила Кубок Імператора українцеві Явгусішину, дохьо заборонено відвідувати жінкам

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі не взяла участі у церемонії вручення Кубка Імператора на Кюсюському Гран-прі з сумо, оскільки давня традиційна заборона не дозволяє жінкам заходити на ринг (дохьо), пише The Wshington Post.

Сумо – національний вид спорту Японії, глибоко пов’язаний із традиціями та релігійними уявленнями. Ринг сумо (дохьо) вважається сакральним простором, і за понад тисячолітню історію релігійно обґрунтована заборона на його відвідування жінками практично не змінювалася. Водночас іноземцям у минулому дозволяли входити в ринг, зокрема у 2019 році це зробив президент США Дональд Трамп, коли вручав трофей переможцю.

Призначення Такаїчі на посаду знову привернуло увагу до цього питання.

ForUA нагадує, нещодавно завершився заключний великий турнір року, де Кубок Імператора вручили 21-річному українському борцю Данилу Явгусішину, відомому під ринг-неймом Аонісікі Арата. Нагородження традиційно відбувається просто на рингу.

Такаїчі на церемонії не було – вона перебувала у Йоганнесбурзі на саміті G20. Хоча деякі попередні прем’єри вручали трофей особисто, у більшості випадків це робить високопосадовець від імені глави уряду. Офіс Такаїчі не відповів на запит про коментар щодо ситуації.

За оцінками експертів, Такаїчі не збиралася порушувати традицію і вимагати для себе доступу до рингу. Політикиня відома своїми консервативними поглядами та прихильністю до збереження традицій. Головний священник храму Шьокакуджі Хіденорі Укаї пояснив, що входження у релігійну чи ідеологічну суперечку не принесло б їй політичної користі.

На пресконференції цього місяця головний секретар Кабінету міністрів Мінору Кіхара заявив, що офіційного рішення ще немає, але підкреслив, що Такаїчі “цінує культуру сумо і прагне зберегти її традиційні елементи”. Це сприйняли як сигнал, що прем’єр-міністерка не планує заходити на ринг.

На запит The Washington Post, Японська асоціація сумо, яка керує професійним спортом, повідомила, що “віддана збереженню традиційної культури” й не планує змінювати правила на тлі обрання жінки-прем’єра.

Попри це, деякі активістки вважають, що поява жінки на посаді прем’єра могла б стати приводом для перегляду заборони жінкам входити на ринг сумо. Колишня мерка міста Такарзука Томока Накагава, якій у 2018 році відмовили у виході на ринг під час промоційного заходу, заявила, що ця проблема є частиною ширшої боротьби за гендерну рівність у Японії. Вона висловила сподівання, що обговорення навколо позиції Такаїчі сприятиме змінам.