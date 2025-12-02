У Токіо відбудеться перший фестиваль української літератури Голоси з України

У столиці Японії вперше пройде масштабний культурний захід, присвячений українському слову. Фестиваль під назвою Голоси з України триватиме з 12 до 14 грудня.
Програма події передбачає низку заходів, покликаних познайомити японську публіку із сучасною українською літературою. Організатори запланували авторські читання, перформанси, презентації нових видань та дискусійні панелі.
Участь у фестивалі візьме делегація відомих українських авторів та видавців. Свої твори в Токіо представлять:
-
Дмитро Лазуткін
-
Олена Герасим’юк
-
Тетяна Власова
-
Павло та Вікторія Матюші
-
Мар’яна Савка
-
Олена Грабб
-
Тамара Горіха Зерня
Подія покликана посилити культурний діалог між Україною та Японією та донести українські наративи до аудиторії Східної Азії.Автор: Наталка Печерська