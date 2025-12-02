У Токіо відбудеться перший фестиваль української літератури Голоси з України

У столиці Японії вперше пройде масштабний культурний захід, присвячений українському слову. Фестиваль під назвою Голоси з України триватиме з 12 до 14 грудня.

Програма події передбачає низку заходів, покликаних познайомити японську публіку із сучасною українською літературою. Організатори запланували авторські читання, перформанси, презентації нових видань та дискусійні панелі.

Участь у фестивалі візьме делегація відомих українських авторів та видавців. Свої твори в Токіо представлять:

Дмитро Лазуткін

Олена Герасим’юк

Тетяна Власова

Павло та Вікторія Матюші

Мар’яна Савка

Олена Грабб

Тамара Горіха Зерня

Подія покликана посилити культурний діалог між Україною та Японією та донести українські наративи до аудиторії Східної Азії.