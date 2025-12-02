﻿
Культура

У Токіо відбудеться перший фестиваль української літератури Голоси з України

У столиці Японії вперше пройде масштабний культурний захід, присвячений українському слову. Фестиваль під назвою Голоси з України триватиме з 12 до 14 грудня.

Програма події передбачає низку заходів, покликаних познайомити японську публіку із сучасною українською літературою. Організатори запланували авторські читання, перформанси, презентації нових видань та дискусійні панелі.

Участь у фестивалі візьме делегація відомих українських авторів та видавців. Свої твори в Токіо представлять:

  • Дмитро Лазуткін

  • Олена Герасим’юк

  • Тетяна Власова

  • Павло та Вікторія Матюші

  • Мар’яна Савка

  • Олена Грабб

  • Тамара Горіха Зерня

Подія покликана посилити культурний діалог між Україною та Японією та донести українські наративи до аудиторії Східної Азії.

 Автор: Наталка Печерська

