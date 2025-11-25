Чорногорія готується скасувати безвізовий режим для громадян РФ

Влада Чорногорії може запровадити візовий режим для громадян Росії вже восени 2026 року, повідомили у посольстві балканської країни у Москві. Відповідне рішення пов’язане із зобов’язаннями Чорногорії на шляху до членства в Євросоюзі, повідомляє RTVI .

– Відповідно до зобов’язань, взятих на себе Чорногорією на шляху до повноправного членства в Євросоюзі, країна має повністю привести свою візову політику у відповідність до політики ЄС до кінця третього кварталу 2026 року. Це, серед іншого, включає запровадження візового режиму для громадян Російської Федерації, – пояснили у посольстві.

Станом на сьогодні росіяни можуть відвідувати Чорногорію без віз до 30 днів на підставі міжурядової угоди. Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч 21 листопада заявив, що влада готується скасувати безвізовий режим для громадян Росії “дуже скоро”.

Раніше Міністерство закордонних справ Болгарії повідомило, що Софія перестане видавати громадянам РФ багаторазові шенгенські візи відповідно до нових вимог Євросоюзу.

Нові візові правила для росіян запроваджуватимуться на тлі посилення загальноєвропейської візової політики. Так, з 7 листопада ЄС заборонив видачу багаторазових шенгенських віз громадянам Росії, обмеживши їх одноразовими дозволами на в’їзд.

Це означає, що громадянам РФ доведеться подавати нову заявку на візу кожного разу, коли вони планують поїздку до Євросоюзу. Такий підхід дозволить ретельно та часто перевіряти заявників для зменшення будь-яких потенційних ризиків для безпеки.

Винятки – незалежні журналісти та правозахисники.

Як пояснила Верховна представниця з питань зовнішньої політики й безпеки та віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас, зараз країни Європи постають перед “безпрецедентними” порушеннями порядку та диверсіями з використанням безпілотників.