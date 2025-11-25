Експансія польського e-commerce: кожен п’ятий магазин продає в Україні

Обсяги іноземних онлайн-замовлень в Україні між 2022 і 2024 роками зросли майже вчетверо, і значну частку цього ринку забезпечують польські продавці. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Згідно з дослідженням логістичної компанії Fulfilio, яке видання публікує вперше, 20% польських інтернет-магазинів уже продають свою продукцію в Україні, а ще 10% планують вихід на український ринок у найближчий час. Найактивнішими у торгівлі з Україною є онлайн-майданчики, що продають транспортні засоби та запчастини, продукти харчування, книги та іграшки.

Україна, зазначає видання, стає одним з ключових напрямків для експансії польської e-commerce, оскільки українські споживачі навіть під час війни демонструють високу купівельну активність і швидко адаптуються до інтернет-торгівлі.

Як повідомляв ForUA, польська економіка вже кілька років значною мірою залежить від українських працівників і споживачів. Після повномасштабного вторгнення РФ Польща прийняла понад мільйон українців, які:

закривають кадровий дефіцит у сфері будівництва, логістики, харчової промисловості та HoReCa;

збільшують внутрішній попит, адже українські сім’ї активно витрачають кошти на оренду житла, продукти, освіту та послуги;

стимулюють розвиток малого й середнього бізнесу, відкриваючи власні компанії або працюючи у польських;

приносять користь електронній комерції, оскільки близько 60% українських мігрантів у Польщі здійснюють регулярні онлайн-покупки як у польських, так і в українських магазинах.

Економісти неодноразово відзначали, що саме українські трудові мігранти допомогли Польщі уникнути падіння ВВП під час пандемії та підтримували її ринок праці після 2022 року. На цьому фоні зростання польсько-української онлайн-торгівлі є закономірним продовженням економічної інтеграції двох країн.