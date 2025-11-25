300 млн євро з програми EDIP буде спрямовано на підтримку та розвиток оборонпрома України

Україна стане повноцінною частиною нової європейської оборонної архітектури в рамках програми EDIP (European Defence Industry Programme).

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі 25 листопада, повідомляє Укрінформ.

Кубілюс наголосив, що Україна зможе не лише брати участь у юридичній структурі програми, а й створювати спільні європейські оборонні проєкти.

— Це означає не просто присутність у наших механізмах, а реальне долучення до формування нових спільних виробництв та технологій, які стануть основою майбутньої безпеки Європи, — заявив єврокомісар.

За його словами, програма дозволить інтегрувати українські технології, випробувані в реальних умовах війни, у промисловий ланцюг ЄС.

— Це посилить і Європу, і Україну водночас. Оборона України може узгоджуватися з європейською обороною — ми потребуємо цих українських інновацій, навіть якщо Україна потребує нас, — переконаний Кубілюс.

EDIP має бюджет €1,5 млрд на 2025–2027 роки.

З них €300 млн спрямують на підтримку оборонної промисловості України.

Програма передбачає спільні закупівлі оборонної продукції, спільні ланцюги постачання та виробництво, швидку мобілізацію промислових потужностей, а також створення єдиного механізму гарантування безпеки та доступності оборонних продуктів у Європі.

— Тепер період підготовки завершено — ми маємо переходити до дій. Без EDIP не буде переконливих результатів для європейської оборонної готовності, — наголосив єврокомісар.

ForUA нагадує, що програму EDIP запропонувала Єврокомісія навесні 2024 року як ключовий інструмент для посилення оборонної промисловості ЄС.