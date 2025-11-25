Україна погодилася обмежити чисельність своєї армії у мирний час, - FT

У новій версії мирного плану Україна погодилася обмежити армію 800 тисячами військових.

Про це пише Financial Times із посиланням на високопоставлених українських чиновників, близьких до президента Володимира Зеленського.

У першій версії плану, яку, за даними медіа, підготували спецпредставник президента США Стів Віткофф та спецпредставник російського лідера Кирило Дмитрієв, чисельність Збройних сил України вимагали зменшити до 600 тисяч.

Тим часом контрпропозиція мирного плану від Європи містила пункт про обмеження чисельності українських збройних сил до 800 тисяч у мирний час. Про воєнний час у документі нічого не йшлося.

Водночас лише напередодні спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук серед «червоних ліній» будь-якої мирної угоди назвав також обмеження для українських Сил оборони..

Як вказує FT, «найчутливіші питання» мирної угоди — ймовірно, йдеться про території та гарантії безпеки — лишили на розгляд президенту США Дональду Трампу та українському лідеру Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, представники Сполучених Штатів та України після обговорень американської мирної пропозиції в Женеві підготували доопрацьований рамковий документ. Financial Times, покликаючись на власні джерела, писало, що новий мирний план скоротили із 28 пунктів до 19.

Напередодні міністр армії США Ден Дрісколл зустрівся з росіянами в Абу-Дабі для обговорення оновленого плану. Очікується, що він також зустрінеться з ними сьогодні, 25 листопада.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який входив до делегації, також розповів виданню, що переговори ледь не зірвалися ще до початку, оскільки американська сторона була розчарована витоком інформації щодо мирного плану й публічними дебатами в медіа.