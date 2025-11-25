Участие Европы укрепляет Украину, но настоящее решение по плану Трампа на фронте – Владимир Фесенко

В результате переговоров в швейцарской Женеве в версию мирного плана команды Трампа внесли коррективы, и количество пунктов в нем сократилось с 28 до 19. О том, какова практическая вероятность воплощения в жизнь обновленного документа - далее в материале ForUA.

Ссылаясь на осведомленные источники, издание Financial Times накануне сообщило о том, что по итогам переговоров 23-24 ноября в Швейцарии первоначальный «план Трампа» из 28 пунктов сократился до 19-ти. Собеседники не стали вдаваться в детали, какие именно пункты были исключены. Также издание сообщает, что на этой неделе должны состояться дальнейшие встречи с участием представителей Франции, Германии, Великобритании, возможно также Польши, Финляндии и генсека НАТО. «Мы пытаемся предложить что-то, что будет контрпредложением», - поделился собеседник FT из числа европейских дипломатов. О дальнейшей траектории мирного переговорного трека ForUA пообщался с известным политологом Владимиром Фесенко.

- Как вы в целом и в частности оцениваете женевские переговоры и «включение» Европы в так называемый мирный план Трампа?

- Очевидно, что пока мы еще не можем говорить о завершении переговоров и окончательно сформулированной позиции Европы, которая, по моему убеждению, является альтернативой «плану Трампа». Вообще, активное вовлечение Европы – это безусловный позитив, который ощутимо усиливает позиции Украины в переговорном процессе. То есть, постепенно, не так оперативно, как нам бы того хотелось, европейцы консолидировались, создавая различные форматы поддержки нашего государства, в частности и «Коалицию решительных». В этом контексте нельзя не вспомнить визит лидеров стран-участниц в Белый дом по горячим следам встречи Трампа с Путиным на Аляске. Сейчас, как видим, это тоже работает, а работает в том числе потому, что в плане Трампа из 28 позиций несколько пунктов касаются направления Европы. Собственно, именно поэтому европейцы должны быть непосредственными участниками мирных переговоров.

- Можно ли констатировать, что вовлеченность европейцев в мирный переговорный процесс является составной частью тактической линии Киева?

- Именно так. Одна составляющая нашей тактики – не говорить категорическое «Нет» Трампу и его плану, благодаря его вместо этого постоянно за миротворческие усилия. Но другой тактический элемент – с помощью евросоюзников возвращать господина Дональда в реальность.

- Трамповская реальность такова, что он, ведя себя как обиженный ребенок, топая ножками, снова и снова обвиняет Украину в неблагодарности. Как здесь найти холодный душ для лидера самого могущественного мирового государства, учитывая, что тот же президент Зеленский благодарит США при каждом удобном случае?

- Дело в том, что американцы надеялись дожать нас в закрытом режиме. То есть, они делали ставку на то, что мы в основном согласимся на предложенный план-28, возможно с минимальными редактированиями отдельных пунктов. А здесь оказалось все наоборот, и обвинения Трампа о «неблагодарной Украине» появились на днях, вероятно, потому, что на фоне переговоров в Женеве близкие к нему люди (скорее всего, зять Джаред Кушнер) начали жаловаться, что план летит к черту из-за украинцев, которые хотят все перекроить. Это мое предположение, но скорее всего, было именно так, и поэтому у Трампа началась истерика, которую он традиционно вылил в публичную плоскость.

- The Washington Post сообщает, что Дональд Трамп не был вовлечен в детали «мирного плана» из 28 пунктов, который разработала его администрация в рамках усилий по урегулированию развязанной РФ войны против Украины. Неназванный американский чиновник, который говорил с изданием, так описал ситуацию: «Вы говорите ему (Трампу. – ред.): «Я постараюсь заключить соглашение». Он отвечает: «Замечательно, посмотрите, что можно сделать». И это весь объем информации, которым он располагает». А почему, на ваш взгляд, такой поверхностный, мягко говоря, подход со стороны нынешнего хозяина Белого дома?

Что тут сказать? Это – Трамп, типичный Трамп. Я вам напомню, как он реагировал, когда мы так же отказались от подписания так называемого ресурсного соглашения с США в его первозданном виде в феврале месяце. Вы помните, что он тогда публично говорил в адрес Зеленского?

- Говорил, что диктатор, а через несколько дней, что уже не диктатор.

- Так и было, но опять же – это Трамп. На самом деле ничего страшного не происходит, так как наши уже хорошо уловили стиль Трампа. Сначала Трамп начинает пугать, жестко давить, устанавливая какие-то агрессивные графики и т.д., а потом постепенно успокаивается. Сейчас же следует понимать, что фактически Трамп требует нашей благодарности за наше согласие на выполнение условий убийцы и насильника. Он, по сути, именно за это требует благодарности! Не за помощь, которой от Трампа нет никакой, о чем он сам часто пишет в своих постах. Трамп хочет, чтобы мы поблагодарили его за то, что он нас, извините, нагибает перед агрессором.

- Финальные торги по конкретным пунктам мирного плана все еще продолжаются, и президент Зеленский планирует обсудить их в ближайшее время лично с Трампом. На что в нынешней ситуации может надеяться официальный Киев?

- Прежде всего, подчеркну, что мы должны спокойно, как говорится, с холодной головой воспринимать нынешние процессы, всячески избегая публичных раздоров с Трампом. Нам необходимо постепенно переводить эту историю из ультимативных «хотелок» в действительно переговорную плоскость. Опыт действительно свидетельствует о том, что Трамп не вникает в детали, и это важно, учитывая довольно гибкую позицию Рубио. Мне кажется, что госсекретарь США выбрал для себя прекрасную тактику, которую я называю тактикой айкидо. То есть, он ждет, когда с треском окончательно провалится план Виткоффа, продвигая после этого компромиссный вариант-план.

- Так называемый «план-28», который откорректировали в Женеве, буквально вихрем ворвался в глобальное и, конечно же, украинское информационное пространство. Когда мы сможем вместо нынешних трех восклицательных знаков вокруг этого тематического кейса поставить хотя бы точку с запятой?

- Всплеск эмоций, думаю, очень скоро утихнет, но многое будет зависеть от четко сформулированной позиции России. Здесь есть несколько вариантов. Первый вариант: Россия (что наиболее вероятно) отклонит компромиссный мирный план, разработанный и окончательно согласованный Украиной, Европой и США. Такое уже, напомню, было, когда Москва отклонила мирный план Кита Келлога. В случае практической реализации этого сценария все снова зайдет в тупик и дальше определяющую роль будет играть ситуация на фронте. Кстати, я считаю, что так называемый мирный план Трампа возник сейчас не из-за украинского энергетического коррупционного скандала, а из-за того, что Трамп воспринял нынешнюю ситуацию на фронте так, что РФ побеждает, а мы проигрываем. Поэтому, пока не стабилизируется фронт, не стоит ждать реальных мирных переговоров – будут только разговоры о мире на основе наших уступок. Нам это нужно четко осознать.

- Какова другая траектория развития событий?

- Второй вариант кажется мне теоретически возможным, но менее вероятным. В таком случае Путин, чтобы не провоцировать лишний раз Трампа, может согласиться на начало переговоров. Он не даст согласия на компромиссный вариант плана, но скажет: «Хорошо, возобновляем переговоры в Стамбуле и там уже будем договариваться о чем-то». В результате все затянется еще на некоторое время, а дальше опять же все будет зависеть от военной обстановки и способности выйти на какие-то более-менее приемлемые компромиссы, что пока выглядит туманно.

- Как сейчас реально истощенному ментально украинскому обществу «вывезти» все эти переговорные игры, чтобы не расколоться и еще здесь не дать в штангу?

- Нам необходимо прежде всего быть рациональными – не эмоционально реагировать, а спокойно и взвешенно. Я понимаю все эти страсти в соцсетях после обнародования «плана Трампа». Кто-то был в реальном шоке, кто-то – глубоко возмущен, другие ждали предательства, причем не только со стороны Трампа. Но, несмотря на все, мы должны вернуться к формуле, которой мы придерживались более трех с половиной лет полномасштабной войны: «Надо выстоять». Иными словами, несмотря на энергетические проблемы, ситуацию на фронте, внутриполитические споры, стоять и выстоять надо во что бы то ни стало. Если мы продемонстрируем выдержку, рациональную реакцию, параллельно усиливая наше сопротивление на фронте и тыловую консолидированность, я думаю, через некоторое время нам совместно с европейскими партнерами удастся выйти на более-менее приемлемый (хотя, наверное, не во всем для нас положительный) вариант дипломатического завершения этой войны. Поэтому, еще раз: нам крайне необходимы выдержка, рациональное восприятие и последовательные действия, как внутри страны, так и во внешнеполитическом дипломатическом процессе.