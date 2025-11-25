На Львівщині військові вкрали понад 10 мільйонів

Працівники ДБР викрили посадовців однієї з військових частин Львівщини на привласнені коштів, виділених на закупівлю генераторів.

Про підозру повідомлено командиру військової частини, начальнику інженерної служби та цивільній співучасниці, яка допомагала реалізувати оборудку, повідомляє ДБР.



Службові особи у змові з підприємницею уклали договір на закупівлю 133 генераторів. Їх реальна ринкова вартість становила майже 7 млн. грн., однак посадовці придбали обладнання у 2,5 рази дорожче – за понад 17 млн. грн.



10,2 млн. грн. державних коштів було безпідставно перераховано постачальнику та привласнено. Надалі ці кошти провели через підставні фірми та розділили між учасниками схеми.



Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб із використанням службового становища.



Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.



Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашньго арешту. Військовослужбовців відсторонено від посад.

Фото: ДБР.