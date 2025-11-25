﻿
Війна

Макрон анонсував розгортання «сил запевнення» в Україні

Після укладення мирної угоди в Україні планується розгортання «сил запевнення» поза лінією фронту, зокрема в таких містах, як Київ та Одеса. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

До складу цих сил увійдуть військові з Великої Британії, Франції та Туреччини. Їхньою метою буде навчання українських військ та сприяння забезпеченню безпеки.

Операція проходитиме в рамках міжурядової коаліції, а не під егідою НАТО. За словами Макрона, близько двадцяти країн висловили готовність долучитися до цієї ініціативи.

 Автор: Галина Роюк

