﻿
Головне

Газа на межі пекла: ХАМАС знову кидає виклик Ізраїлю після удару

Газа на межі пекла: ХАМАС знову кидає виклик Ізраїлю після удару

Угруповання ХАМАС поінформувало спецпредставника США Стівена Віткоффа про припинення дії угоди про припинення вогню у Секторі Гази. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що ХАМАС оголосив про вихід з угоди про припинення вогню з Ізраїлем і заявив, що знову «готовий до боротьби».

Ця заява прозвучала після нещодавнього авіаудару Ізраїлю, внаслідок якого загинув високопоставлений командир ХАМАС. Угруповання назвало цей удар порушенням перемир’я, укладеного за посередництва США.

«Угода закінчилася, і готовий до боротьби», — повідомили джерела у ХАМАС, додавши, що припинення вогню має бути взаємним та, що «Газа не буде ще одним Ліваном».

Ізраїльські військові заявили, що удар був спрямований проти озброєного чоловіка, який перетнув територію, що контролюється Ізраїлем, через гуманітарний коридор та відкрив вогонь по військових, що Ізраїль розцінив як «відверте порушення» угоди про припинення вогню.

10 жовтня Трамп заявив, що домовленість ХАМАСу й Ізраїлю щодо припинення вогню в Газі та повернення заручників є «першою фазою» мирного плану, запропонованого США.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Ізраїльхамассектор Газиперемир'я
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

DOGE закрили достроково: структура Маска не протрималась і року
Свiт 24.11.2025 18:32:20
DOGE закрили достроково: структура Маска не протрималась і року
Читати
Дружина Брюса Вілліса пожертвує мозок свого чоловіка для наукових досліджень
Надзвичайні події 24.11.2025 18:10:37
Дружина Брюса Вілліса пожертвує мозок свого чоловіка для наукових досліджень
Читати
Безугла закликала депутатів бойкотувати голосування у Раді, доки Зеленський не звільнить Єрмака
Суспiльство 24.11.2025 17:55:04
Безугла закликала депутатів бойкотувати голосування у Раді, доки Зеленський не звільнить Єрмака
Читати

Популярнi статтi