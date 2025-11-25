Газа на межі пекла: ХАМАС знову кидає виклик Ізраїлю після удару

Угруповання ХАМАС поінформувало спецпредставника США Стівена Віткоффа про припинення дії угоди про припинення вогню у Секторі Гази. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що ХАМАС оголосив про вихід з угоди про припинення вогню з Ізраїлем і заявив, що знову «готовий до боротьби».

Ця заява прозвучала після нещодавнього авіаудару Ізраїлю, внаслідок якого загинув високопоставлений командир ХАМАС. Угруповання назвало цей удар порушенням перемир’я, укладеного за посередництва США.

«Угода закінчилася, і готовий до боротьби», — повідомили джерела у ХАМАС, додавши, що припинення вогню має бути взаємним та, що «Газа не буде ще одним Ліваном».

Ізраїльські військові заявили, що удар був спрямований проти озброєного чоловіка, який перетнув територію, що контролюється Ізраїлем, через гуманітарний коридор та відкрив вогонь по військових, що Ізраїль розцінив як «відверте порушення» угоди про припинення вогню.

10 жовтня Трамп заявив, що домовленість ХАМАСу й Ізраїлю щодо припинення вогню в Газі та повернення заручників є «першою фазою» мирного плану, запропонованого США.