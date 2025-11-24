Трамп і Сі поговорили по телефону: Україна в центрі уваги

Президент США Дональд Трамп і глава КНР Сі Цзіньпін 24 листопада провели телефонні переговори. Про це повідомило агентство "Сіньхуа".

Під час розмови, серед іншого, порушували тему війни в Україні.

Як зазначається в повідомленні, Сі Цзіньпін наголосив, що Китай підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на встановлення миру, та очікує, що всі сторони й надалі працюватимуть над зменшенням розбіжностей, щоб у найкоротші строки досягти справедливої, стійкої й обов’язкової мирної угоди, яка б усунула першопричини конфлікту.

Окремо лідер КНР окреслив позицію Пекіна щодо Тайваню. Він підкреслив, що питання повернення Тайваню до складу Китаю є важливою складовою післявоєнного міжнародного порядку.

У ході бесіди Трамп і Сі згадали свою зустріч минулого місяця в Пусані (Південна Корея). За даними китайських медіа, вона стала поштовхом до досягнення низки "важливих консенсусів", які визначили подальші напрямки розвитку відносин між США та Китаєм і передали позитивний сигнал міжнародній спільноті.

У повідомленні наголошується, що з моменту зустрічі в Пусані двосторонні відносини залишаються стабільними та продовжують поліпшуватися — такий прогрес отримав схвальні відгуки і всередині країн, і за кордоном. Це, як стверджують у Пекіні, ще раз підтверджує очевидний принцип: співпраця приносить взаємну вигоду, тоді як конфронтація шкодить обом сторонам; а "взаємний розвиток і спільне процвітання" Китаю та США є реально досяжними.

Також зазначено, що під час розмови Дональд Трамп назвав Сі Цзіньпіна "видатним лідером" і високо оцінив їхню зустріч у Пусані, назвавши її "дуже приємною". За даними агентства, президент США повністю підтримав підходи Сі щодо розвитку двосторонніх відносин.

Крім того, Трамп підкреслив, що Китай відіграв ключову роль у перемозі у Другій світовій війні, та запевнив, що Вашингтон усвідомлює важливість тайванського питання для Пекіна.

