Кремлю не підходить європейський мирний план щодо закінчення війни, - Ушаков

У Кремлі кажуть, що їм «не підходить» європейський мирний план щодо врегулювання російсько-української війни. А ось план від США для окупантів є «прийнятним».

Про це заявив помічник глави рф Юрій Ушаков, цитує його російський пропагандистський ТАСС.

Так, Кремль знає про мирний план від країн ЄС, але його положення, каже Ушаков, «неконструктивні» і для РФ «не підходять».

Москва також ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США. Помічник Путіна каже, що «конкретних переговорів щодо нього не було», але багато положень мирного плану США, який обговорювався під час саміту на Алясці, є «прийнятними» для РФ.

Ушаков припустив, що США найближчим часом вийдуть на контакт з Росією, щоб очно обговорити деталі мирного плану, але наразі конкретних домовленостей немає.

Як повідомляв ForUA, за словами голови ВР Руслана Стефанчука, для України є певні «червоні лінії», які «ніхто не має права перетнути – ні фізично, ні юридично, ні морально».

«Ніякого юридичного визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень для Сил оборони України. Жодного вето на право України обирати своїх майбутніх союзників. Будь-який справжній мирний процес має базуватися на дуже чіткому принципі: нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи», – наголошує спікер.