Прорыв или провал: чем и когда завершится мирно-дипломатический марафон

Украина получила от Соединенных Штатов проект так называемого мирного плана и, как констатировали в Офисе президента (ОП), будет работать над его пунктами для «достойного завершения войны». О том, что на самом деле показывает и скрывает дипломатическая игра официального Киева – далее в материале ForUA.

К вечеру четверга, 20 ноября, наконец появилась официальная позиция Украины по поводу нового информационного всплеска относительно мирного урегулирования. В частности, в Офисе президента (ОП) сообщили о том, что Владимир Зеленский получил от США проект плана, который, по оценке американской стороны, «может существенно активизировать дипломатию».

«Президент Украины обозначил принципиальные основы, которые важны для нашего народа, и будет работать над пунктами плана так, чтобы это привело к достойному окончанию войны. Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина всегда поддерживала предложения президента Трампа, чтобы положить конец кровопролитию», - подчеркнули на Банковой. Там также добавили, что президент Зеленский уже в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Дональдом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Напомним, на днях в ряде ведущих американских СМИ появилась информация о новом «мирном плане» из 28 пунктов, который окружение Трампа разрабатывало в консультациях с россиянами. Среди прочего, документ якобы предусматривает передачу РФ всего Донбасса. Кроме того, официальный Киев должен вдвое сократить армию (ВСУ), а также согласиться на признание РПЦ МП и закрепление русского языка де-юре в качестве второго государственного.

О том, что администрация Дональда Трампа оказывает мощное давление на Украину, требуя согласиться на американо-российский мирный план, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников и лиц, осведомленных о ходе переговоров. При этом, по информации источников издания, Белый дом установил жесткие временные рамки для переговорного процесса, требуя от Владимира Зеленского согласиться на условия соглашения до Дня благодарения, который в США отмечают 27 ноября.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс советует украинцам и россиянам «торговать, а не убивать друг друга», а The Telegraph сообщает, что спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует уйти в отставку с января 2026 года и что это решение якобы связано с его разочарованием тем, как коллеги из администрации «ведутся на уловки России». В то же время The Hill констатирует, что члены Конгресса, в том числе «друзья Украины», ничего не знали о новом «мирном плане», который команда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами. Действительно, сенатор Линдси Грэм, известный как соавтор еще не одобренного проекта о санкциях против России, говорит, что ничего не знал о плане, но высказал мнение, что ни один план не будет работать без значительной военной поддержки США для Украины и мер, которые будут бить по способности страны-агрессора РФ финансировать войну. Республиканец Дон Бейкон на основании того, что увидел в СМИ, сравнил набросок плана с «Мюнхенским заговором» 1938 года: «Я категорически не согласен с тем, что администрация ведет переговоры с россиянами, а не с украинцами, и с их планом требовать от украинцев принять соглашение как свершившийся факт. Не привлекать европейцев к этому процессу — неразумно. США сделали то же самое с Южным Вьетнамом и правительством Афганистана. Это напоминает Мюнхен 1938 года».

Если в данном контексте говорить о европейском кейсе, то следует отметить, что в четверг, 20 ноября, главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что Евросоюз приветствует усилия по прекращению войны в Украине, но любой такой план должен привлекать Киев и Европу. Также г-жа Каллас подчеркнула, что Европейский Союз имеет четкий план действий по установлению мира в Украине, который состоит только из двух пунктов: первый – ослабить Россию, второй – поддержать Украину. В Польше и Италии также ожидают, что с Европой будут консультироваться по мирному плану для Украины, а Великобритания настаивает на решающем голосе Украины в мирном процессе.

Между тем министр иностранных дел Финляндии и действующий глава ОБСЕ Элина Валтонен резко раскритиковала «мирный план» США по прекращению российско-украинской войны в том виде, как о нем сообщает ряд влиятельных западных СМИ. «Они (пункты плана - Ред.) выглядят так, будто это писали в Москве. Они очень однозначно сбрасывают со стола Устав ООН», - заявила г-жа Валтонен.

Один из европейских дипломатов заявил CNN, что новое мирное предложение США по урегулированию войны в Украине напоминает американский фильм «День сурка», поскольку все это уже происходило ранее.

Схожий по смыслу акцент делает и политолог Владимир Фесенко: «Это не первый мирный план со стороны США. И это далеко не первая попытка российско-американской «сладкой парочки» навязать нам по сути российские условия завершения войны. Так называемый новый мирный план США бесперспективен, потому что в этом виде он для нас неприемлем. Согласие на переговоры по этому плану – это не согласие на этот план, это тактика нейтрализации рисков, связанных с этим планом. Другое дело, как она сработает. Заявления об агрессивном графике подписания – это психологическое давление. Реализация некоторых пунктов этого плана требует согласия европейцев. Уже в ближайшее время нужна совместная и достаточно жесткая позиция европейцев по этому плану».

Подчеркнув, что относительно плана Виткоффа-Дмитриева не нужно отчаиваться, эксперт подытожил: «К сожалению, Белый дом в очередной раз повторяет свои тактические ошибки в переговорной игре с россиянами. Они думают, что уступки Кремлю будут путем к миру, а результат будет прямо противоположным. Почему я уверен, что в ближайшее время не стоит ожидать переговорного прорыва? Прежде всего потому, что Россия сейчас не заинтересована в прекращении войны. Российские войска активизировали боевые действия в Донецкой области и на Запорожском направлении. В качестве силового аргумента на будущих переговорах им нужен хотя бы Покровск.

Во-вторых, в Кремле внимательно следят за развитием конфликтных процессов в Украине и очень заинтересованы в возникновении в Украине острого политического кризиса, который ослабил бы нас изнутри. Пока не произойдет хотя бы относительной стабилизации ситуации на фронте и во внутриполитических процессах в Украине, вряд ли стоит ожидать продуктивных (для нас!) мирных переговоров».