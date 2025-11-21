Прорив чи провал: чим і коли завершиться мирно-дипломатичний марафон

Україна отримала від Сполучених Штатів проєкт так званого мирного плану і, як констатували в Офісі президента (ОП), працюватиме над його пунктами задля «гідного завершення війни». Про те, що насправді показує і приховує дипломатична гра офіційного Києва – далі в матеріалі ForUA.

Надвечір четверга, 20 листопада, нарешті з’явилася офіційна позиція України щодо нового інформаційного сплеску відносно мирного врегулювання. Зокрема, в Офісі президента (ОП) повідомили про те, що Володимир Зеленський отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, «може суттєво активізувати дипломатію».

«Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу і працюватиме над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни. Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна завжди підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття», - наголосили на Банковій. Там також додали, що президент Зеленський вже найближчими днями розраховує обговорити з Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Нагадаємо, днями у низці провідних американських медіа з’явилася інформація про новий «мирний план» з 28-ми пунктів, який оточення Трампа розробляло у консультаціях з росіянами. Серед іншого, документ нібито передбачає передання РФ усього Донбасу. Крім того, офіційний Київ має вдвічі скоротити армію (ЗСУ), а також погодитися на визнання РПЦ МП і закріплення російської мови де-юре у якості другої державної.

Про те, що адміністрація Дональда Трампа чинить потужний тиск на Україну, вимагаючи погодитись на американсько-російський мирний план повідомляє Financial Times із посиланням на високопосадовців та осіб, обізнаних із перебігом переговорів. При цьому, за інформацією джерел видання, Білий дім встановив жорсткі часові рамки для переговорного процесу, вимагаючи від Володимира Зеленського погодитися на умови угоди до Дня подяки, який у США відзначають 27 листопада.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс радить українцям і росіянам «торгувати, а не убивати одне одного», а The Telegraph повідомляє, що спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог планує йти у відставку з січня 2026 року і що це рішення нібито пов’язане з його розчаруванням тим, як колеги з адміністрації «ведуться на хитрощі Росії». Натомість The Hill констатує, що члени Конгресу, у тому числі «друзі України», нічого не знали про новий «мирний план», який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами. Дійсно, сенатор Ліндсі Грем, відомий як співавтор ще не схваленого проєкту про санкції проти Росії, каже, що нічого не знав про план, але висловив думку, що жоден план не працюватиме без значної військової підтримки США для України та заходів, що битимуть по спроможності країни-агресорки РФ фінансувати війну. Республіканець Дон Бейкон на підставі того, що побачив у медіа, порівняв нарис плану з «Мюнхенською змовою» 1938 року: «Я категорично не згоден з тим, що адміністрація веде переговори з росіянами, а не з українцями, і з їхнім планом вимагати від українців прийняти угоду як доконаний факт. Не залучати європейців до цього процесу - нерозумно. США зробили те саме з Південним В’єтнамом і урядом Афганістану. Це нагадує Мюнхен 1938 року».

Якщо в даному контексті говорити про європейський кейс, то слід зазначити, що у четвер, 20 листопада головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, мовляв Євросоюз вітає зусилля для припинення війни в Україні, але будь-який такий план має залучати Київ та Європу. Також пані Каллас наголосила, що Європейський Союз має чіткий план щодо дій з метою встановлення миру в Україні, який складається лише з двох пунктів: перший – послабити Росію, другий – підтримати Україну. У Польщі та Італії також очікують, що з Європою будуть консультуватися щодо мирного плану для України, а Британія наполягає на вирішальному голосі України в мирному процесі.

Тим часом міністерка закордонних справ Фінляндії і чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен гостро розкритикувала «мирний план» США для припинення російсько-української війни у тому вигляді, як про нього повідомляє низка впливових західних медіа. «Вони (пункти плану - Ред.) виглядають так, ніби це писали у Москві. Вони дуже однозначно скидають зі столу Статут ООН», - заявила пані Валтонен.

Один із європейських дипломатів заявив CNN, що нова мирна пропозиція США для врегулювання війни в Україні нагадує американську кінострічку «День бабака», оскільки усе це вже відбувалось раніше.

Схожий за змістом акцент робить і політолог Володимир Фесенко: «Це не перший мирний план з боку США. І це далеко не перша спроба російсько-американської «солодкої парочки» нав’язати нам по суті російські умови завершення війни. Так званий новий мирний план США безперспективний, тому що в цьому вигляді він для нас неприйнятний. Згода на переговори щодо цього плану, це не згода на цей план, це тактика нейтралізації ризиків, пов’язаних з цим планом. Інша річ, як вона спрацює. Заяви про агресивний графік підписання - це психологічний тиск. Реалізація деяких пунктів цього плану вимагає згоди європейців. Вже найближчим часом потрібна спільна і достатньо жорстка позиція європейців щодо цього плану».

Наголосивши на тому, що відносно плану Віткоффа-Дмитрієва не треба впадати у відчай, експерт підсумував: «На жаль, Білий дім в черговий раз повторює свої тактичні помилки в переговорній грі з росіянами. Вони думають, що поступки Кремлю будуть шляхом до миру, а результат буде прямо протилежним. Чому я впевнений, що найближчим часом не варто очікувати переговорного прориву? Перш за все тому, що Росія зараз не зацікавлена в припиненні війни. Російські війська активізували бойові дії в Донецькій області і на Запорізькому напрямі. Як силовий аргумент на майбутніх переговорах їм потрібний хоча б Покровськ. По-друге, в Кремлі уважно стежать за розвитком в Україні конфліктних процесів, і дуже зацікавлені у виникненні в Україні гострої політичної кризи, яка б послабила нас зсередини. Поки не відбудеться хоча б відносної стабілізації ситуації на фронті і у внутрішньополітичних процесах в Україні, навряд варто очікувати продуктивних (для нас!) мирних переговорів».