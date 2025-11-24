﻿
Війна

191 бойове зіткнення за добу: Росія наступає на 12 напрямках

Протягом 23 листопада на фронті відбулось 191 бойове зіткнення, де російські війська активно наступають на 12 напрямках. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про 52 авіаційні удари з боку агресора, а також про понад 5600 обстрілів.

Найбільше постраждали райони Слов'янська, Костянтинівки, Гуляйполя та Воздвижівки. Водночас українські Сили оборони завдали ударів по зосередженню військ противника, знищивши декілька артилерійських систем.

У зазначених територіях протягом минулої доби українські захисники відбили численні атаки ворога, включаючи дев’ять спроб на Північно-Слобожанському напрямку та 62 штурмові дії на Покровському.

Ситуація по напрямках

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили дев’ять атак окупантів, противник завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіабомб, та здійснив 138 обстрілів.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове.

  • На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожих атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

  • На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир.

  • На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять ворожих спроб просунутись вперед у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті.

  • На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

  • На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки.

  • На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки.

  • На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

  • На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.

  • На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

  • На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

  • На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загальні втрати

Втративши 1 190 осіб лише за останню добу, агресор вже зазнав значних втрат у техніці, включаючи понад 11 тисяч знищених танків.

Продовжуючи цю бойову активність, сторони очікують подальших нападів, а масштаб воєнних дій залишає відкритими питання щодо можливих наступних кроків міжнародної спільноти для мирного врегулювання ситуації.

 Автор: Галина Роюк

