Протягом 23 листопада на фронті відбулось 191 бойове зіткнення, де російські війська активно наступають на 12 напрямках. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про 52 авіаційні удари з боку агресора, а також про понад 5600 обстрілів.

Найбільше постраждали райони Слов'янська, Костянтинівки, Гуляйполя та Воздвижівки. Водночас українські Сили оборони завдали ударів по зосередженню військ противника, знищивши декілька артилерійських систем.

У зазначених територіях протягом минулої доби українські захисники відбили численні атаки ворога, включаючи дев’ять спроб на Північно-Слобожанському напрямку та 62 штурмові дії на Покровському.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили дев’ять атак окупантів, противник завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіабомб, та здійснив 138 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожих атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять ворожих спроб просунутись вперед у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загальні втрати

Втративши 1 190 осіб лише за останню добу, агресор вже зазнав значних втрат у техніці, включаючи понад 11 тисяч знищених танків.

Продовжуючи цю бойову активність, сторони очікують подальших нападів, а масштаб воєнних дій залишає відкритими питання щодо можливих наступних кроків міжнародної спільноти для мирного врегулювання ситуації.