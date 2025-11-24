Україна втратила третину населення за 20 років: скільки насправді українців

Видання Forbes Ukraine зробив власну альтернативну оцінку чисельності населення України та дослідив, як змінилася демографічна мапа країни. За їхніми підрахунками, загальна чисельність населення у міжнародно визнаних кордонах України нині становить 35–35,5 мільйона осіб.

Ця цифра близька до кількості людей, які проживали на цій території у 1920-х роках, і лише на 2 мільйони перевищує показник одразу після Другої світової війни.

Динаміка чисельності населення

Останній офіційний перепис населення відбувся у 2001 році , тоді в Україні проживало 48,5 мільйона осіб.

У 2019 році уряд здійснив альтернативну оцінку, використовуючи комбінований метод (дані операторів, держреєстри, соцопитування). Висновок — на підконтрольній уряду території мешкало 37,3 мільйона осіб.

З початку повномасштабної війни офіційна статистика зупинила публікацію даних. Експертні оцінки чисельності населення у межах міжнародно визнаних кордонів варіювалися від 28 млн до 37,9 млн.

Оцінка Forbes Ukraine

Аналітики Forbes Ukraine застосували чотири методи переоцінки, включаючи класичний залишковий метод, розрахунки на основі народжуваності та аналіз споживання води, щоб мінімізувати похибку.

За підсумковою інтегральною оцінкою видання:

На підконтрольній уряду території України проживає 30,5 мільйона людей. Це на 7 мільйонів менше за урядові дані 2019 року. Загальна чисельність населення в межах міжнародно визнаних кордонів (включно з тимчасово окупованими територіями) становить 35–35,5 мільйона осіб.

Також дослідження Forbes Ukraine вказує на зміщення демографічного центру країни на 130–140 км на захід, що свідчить про міграційні рухи населення у бік ЄС.