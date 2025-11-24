На подвір’ї львівської школи сталася стрілянина між батьками: є поранені

У Львові на території школи №13 стався інцидент зі стріляниною між батьками двох учнів. Про це повідомили директор Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк та поліція Львівської області.

Суперечка між дітьми переросла у конфлікт батьків

За попередньою інформацією, конфлікт виник між чоловіками, чиї діти навчаються в одному класі. Батьків запросили до директора школи, щоб з’ясувати обставини суперечки між дітьми та врегулювати ситуацію. Однак порозуміння сторони не знайшли.

Після зустрічі чоловіки продовжили з’ясовувати стосунки на подвір’ї навчального закладу.

Один із чоловіків відкрив вогонь із пневматичного пістолета

Під час конфлікту один із батьків дістав пневматичний пістолет і, за попередніми даними, зробив чотири постріли. Інший чоловік отримав поранення в живіт та ногу.

На місце події викликали «швидку». Потерпілому надають медичну допомогу. Правоохоронці працюють на місці, встановлюють усі обставини та правову кваліфікацію події.

Школярі та педагоги не постраждали

У департаменті освіти наголосили, що загрози для дітей та працівників школи не було. Навчальний процес продовжується у штатному режимі.

Поліція закликає батьків вирішувати конфлікти мирним шляхом та нагадує про відповідальність за застосування зброї, навіть пневматичної, у громадських місцях.