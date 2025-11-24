﻿
Надзвичайні події

На подвір’ї львівської школи сталася стрілянина між батьками: є поранені

На подвір’ї львівської школи сталася стрілянина між батьками: є поранені

У Львові на території школи №13 стався інцидент зі стріляниною між батьками двох учнів. Про це повідомили директор Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк та поліція Львівської області.

Суперечка між дітьми переросла у конфлікт батьків

За попередньою інформацією, конфлікт виник між чоловіками, чиї діти навчаються в одному класі. Батьків запросили до директора школи, щоб з’ясувати обставини суперечки між дітьми та врегулювати ситуацію. Однак порозуміння сторони не знайшли.

Після зустрічі чоловіки продовжили з’ясовувати стосунки на подвір’ї навчального закладу.

Один із чоловіків відкрив вогонь із пневматичного пістолета

Під час конфлікту один із батьків дістав пневматичний пістолет і, за попередніми даними, зробив чотири постріли. Інший чоловік отримав поранення в живіт та ногу.

На місце події викликали «швидку». Потерпілому надають медичну допомогу. Правоохоронці працюють на місці, встановлюють усі обставини та правову кваліфікацію події.

Школярі та педагоги не постраждали

У департаменті освіти наголосили, що загрози для дітей та працівників школи не було. Навчальний процес продовжується у штатному режимі.

Поліція закликає батьків вирішувати конфлікти мирним шляхом та нагадує про відповідальність за застосування зброї, навіть пневматичної, у громадських місцях.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

школаЛьвівстрілянина
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Український сумоїст став тріумфатором на Кубку імператора у Японії
Спорт 23.11.2025 17:57:15
Український сумоїст став тріумфатором на Кубку імператора у Японії
Читати
Сили оборони утримують центр Покровська й знищують ворога на міських рубежах
Війна 23.11.2025 17:28:29
Сили оборони утримують центр Покровська й знищують ворога на міських рубежах
Читати
Стармер і Макрон 25 листопада скликають "Коаліцію охочих": обговорять дії щодо України
Свiт 23.11.2025 16:59:05
Стармер і Макрон 25 листопада скликають "Коаліцію охочих": обговорять дії щодо України
Читати

Популярнi статтi