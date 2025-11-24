﻿
Енергетика

Україні знову вимикають світло ракетами: Дніпропетровщина постраждала найбільше

Російські війська завдали нових масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, поціливши по об’єктах у Донецькій, Харківській, Чернігівській та Дніпропетровській областях, повідомили у Міністерстві енергетики.

За даними Міненерго, найскладніша ситуація нині на Дніпропетровщині, де після обстрілів без електропостачання залишаються понад 60 тисяч споживачів. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, однак масштаб руйнувань суттєво ускладнює відновлення.

У Харківській області внаслідок чергової атаки росіян знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Пошкоджено мережеву інфраструктуру, тривають ремонтні роботи.

У Донецькій та Чернігівській областях також зафіксовані влучання по енергетичних об’єктах, що призвело до локальних перебоїв у електропостачанні. Фахівці працюють над відновленням живлення в найкоротші строки.

У Міненерго підкреслили, що атаки Росії по енергетичних об’єктах спрямовані на те, щоб ускладнити роботу критичної інфраструктури та створити додатковий тиск на цивільне населення. Водночас енергетики запевняють: роблять усе можливе для оперативної стабілізації ситуації.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

електроенергіясвітлоатака рфатака на енергетичну інфраструктуру
