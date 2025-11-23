﻿
Україна-США: Перша зустріч у Женеві дала "дуже добрий прогрес", мир близько

У Женеві завершилася перша сесія переговорів з американською делегацією. ойно завершилася перша сесія переговорів з американською делегацією в Женеві. Сторони повідомили про дуже продуктивну першу зустріч.

"Ми провели дуже продуктивну першу зустріч із шановною американською делегацією. Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру", – йдеться у заяві держсекретаря США.

Також Рубіо було наголошено, що "Український народ як ніхто заслуговує на цей мир і прагне його". Українська сторона висловила подяку Сполученим Штатам.

"Щиро дякуємо нашим великим друзям — Сполученим Штатам, особисто Президенту Трампу та його команді — за відданість справі миру".

Друга зустріч відбудеться незабаром сьогодні. На ній планується продовжити роботу над спільними пропозиціями із залученням європейських партнерів.

Зазначається, що остаточні рішення ухвалюватимуть Президенти.

 Автор: Галина Роюк

