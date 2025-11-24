Адміністративна пастка: Чому 200 тисяч українців у США можуть втратити легальний статус

Через затримки з продовженням гуманітарної програми "Uniting for Ukraine" (U4U), запровадженої адміністрацією президента Джо Байдена, майже 200 тисяч громадян України у Сполучених Штатах опинилися під загрозою втрати легального статусу та потенційної депортації. Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішні дані уряду США.

Гуманітарна програма, запущена у квітні 2022 року, дозволила приблизно 260 000 українцям в'їхати до США на дворічний термін. Однак затримки з її оновленням, що виникли при адміністрації Дональда Трампа, залишили близько 200 000 людей без продовжених дозволів.

Українці, чиї дворічні документи вже спливли, автоматично втрачають право на роботу, медичне страхування та перебувають під потенційною загрозою затримання імміграційною службою. Це підтвердили троє колишніх співробітників імміграційної служби США.

Втрата роботи та страх арешту

Ситуація вже критично вплинула на життя багатьох українців. Як приклад, Reuters наводить 35-річну Катерину Голіздру. У травні термін дії її дозволу сплив, через що вона була змушена звільнитися з посади менеджера готелю Ritz-Carlton у Форт-Лодердейлі, втратила медичне страхування та можливість фінансово підтримувати свою матір у Німеччині.

Reuters поспілкувалося з двома десятками українців, які втратили роботу через закінчення строку дії дозволів. Серед них технічні спеціалісти, фінансові консультанти, вихователі, дизайнери та студенти. Багатьом доводиться витрачати заощадження, звертатися по підтримку та позичати кошти, очікуючи на рішення щодо продовження їхнього статусу.

Деякі українці побоюються арешту й намагаються рідше залишати домівки. Інші вже виїхали зі США, шукаючи притулку в Канаді, країнах Європи чи Південної Америки.

Повернутися до України для багатьох неможливо. Будинок Катерини Голіздри в Бучі, наприклад, був спалений під час російського вторгнення.

Наслідки затримки

Загроза втрати легального статусу створює значну гуманітарну кризу для українців, які шукали захисту від повномасштабної війни.

Затримки в продовженні програми U4U не лише ставлять під загрозу статус перебування майже 200 тисяч осіб, але й унеможливлюють їхню самостійну фінансову підтримку, змушуючи їх знову шукати допомоги. Загроза депортації є реальною, оскільки особи з простроченим статусом можуть бути затримані та потенційно вислані з країни, хоча для багатьох повернення до України є вкрай небезпечним.

Ситуація вимагає негайного рішення від адміністрації США для уникнення масової втрати статусу перебування та гуманітарної катастрофи для українських переселенців.