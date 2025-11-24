СБУ потужно відпрацювала по окупантах у Донецькій області: знищено склади дронів та позиції снайперів

Спецпризначенці «Альфи» Служби безпеки України (СБУ) здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Зокрема, у Покровську було знищено башту промислового об’єкта. За даними розвідки, на ній розміщувались кулеметні розрахунки, снайпери та оператори FPV-дронів противника.

Ще однією ціллю, ураженою в тилу противника на території Донецької області, стали склади, де окупанти зберігали FPV-дрони, а також розвідувальні та ударні безпілотні апарати «Zala» та «Гербера».

Під час цих операцій спецпризначенці СБУ використовували безпілотні апарати «FP-2». Ці дрони були оснащені бойовими зарядами масою 105 кг, що дозволило забезпечити високу ефективність та точність ударів.

Воїни СБУ наголошують, що й надалі продовжуватимуть нищити ворога на всіх напрямках.