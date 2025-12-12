Зрадники влаштували теракт у Києві

СБУ та Нацполіція викрили трьох чоловіків, які здійснили подвійний терористичний акт у Києві 11 грудня.

Затримання відбулося по «гарячих слідах» протягом 6 годин після вчинення вибухів, повідомляє СБУ.



Фігуранти діяли за завданням російських спецслужб.



Усі троє затриманих – громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей віком 23, 27 та 25 років.



У Києві вони працювали різноробочими на будівництві й одночасно шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах, де їх і завербував ворог.



Отримавши завдання на вчинення теракту, фігуранти розподілили ролі і, конспіруючись, придбали складові до саморобних вибухових пристроїв (СВП) у різних промислових магазинах.



Після виготовлення вибухівки вони розмістили її за координатами, які їм дав куратор. А для трансляції та координації вибуху рашисти встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу.



Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії.



Перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили двоє нацгвардійців. Унаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості.



Наступний вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Так, від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції.



СБУ та Нацполіція оперативно встановили особи виконавців та затримали їх за місцем проживання.



У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) зловмисникам буде повідомлено про підозру.

Фото: СБУ.