"Щоденник в’язня": Саркозі напише мемуари про свої 20 днів у в’язниці

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі планує опублікувати книгу під назвою “Щоденник в’язня”, у якій розповість про свої 20 днів у тюрмі La Santé в Парижі. Книга має вийти наступного місяця, пише The Guardian.

Інформація про видання з’явилася через 11 днів після звільнення Саркозі з-під варти. Він зараз оскаржує вирок за кримінальну змову, пов’язану зі схемою отримання фінансування передвиборчої кампанії від режиму покійного лівійського лідера Муаммара Каддафі.

У фрагменті книги Саркозі описує своє перебування у в’язниці як ізольоване та виснажливе: “У в’язниці немає на що дивитися і нічого робити. Я забуваю, що таке тиша, яка не існує в La Santé, де постійний шум. Але, як у пустелі, внутрішнє життя зміцнюється у в’язниці”.

На слуханні щодо дострокового звільнення він підключався через відеозв’язок з камери та назвав свій час у в’язниці надзвичайно важким.

“Я ніколи не уявляв, що у 70 років опинюся у в’язниці. Це випробування, яке мені нав’язали. Це важко і залишає слід у будь-якого ув’язненого”, – зазначив Саркозі.

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік. Він став першим колишнім главою держави ЄС і першим післявоєнним лідером Франції, який відбував строк у в’язниці. Перед ув’язненням він заявляв, що планує використати цей час для написання книги.

Під час перебування у в’язниці Саркозі тримали в одиночній камері площею близько 9 м² з власним душем і туалетом. Двоє охоронців знаходилися у сусідній камері. За даними французького видання Le Point, він харчувався переважно йогуртами, оскільки побоювався, що іншу їжу могли пошкодити. Незважаючи на можливість готувати самостійно, Саркозі від цього відмовився.

Адвокат Саркозі Крістоф Енгрен зазначив, що його клієнту буде безпечніше поза в’язницею, адже під час ув’язнення він стикався з погрозами та чув крики вночі, коли в сусідній камері ув’язнений завдав собі шкоди.

ForUA нагадує, Ніколя Саркозі потрапив до в’язниці 21 жовтня після того, як суд Парижа засудив його до п’яти років ув’язнення за кримінальну змову щодо фінансування передвиборчої кампанії 2007 року. Він заперечує будь-які порушення і подав апеляцію на вирок. Новий судовий процес призначено на наступну весну.