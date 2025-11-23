Атака на Дніпро: загорілася багатоповерхівка, богато постраждалих, серед них дитина

У ніч на 23 листопада російські війська здійснили атаку безпілотниками по Дніпру та області, унаслідок чого постраждали цивільні. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

У самому Дніпрі травмувалися 14 людей, серед них — 11-річна дитина. Внаслідок ударів загорілися балкони в дев’ятиповерховому будинку та прибудова до приватної оселі, пошкоджено шість автомобілів.

У Васильківській і Зайцівській громадах Синельниківського району також зафіксовано руйнування: поранено двох людей, вогнем знищено три будинки. У Павлоградському районі пошкоджень зазнали інфраструктурні об’єкти та гаражі.

Окупанти також атакували Нікопольський район FPV-дронами та важкою артилерією. У Нікополі поранення дістали 41-річна жінка та двоє підлітків — 14 і 16 років. У місті пошкоджено інфраструктуру та автозаправку.