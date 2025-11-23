У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи після удару РФ 19 листопада – загинули 33 людини

У Тернополі закінчили пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 19 листопада. Вони тривали чотири доби і завершилися 22 листопада, повідомили у ДСНС.

До операції залучали підрозділи ДСНС із дев’яти областей, кінологів, важку техніку, медиків та психологів.

"Основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводили на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки загинули 33 людини, серед них — шестеро дітей. Травмовано — 94, з них 18 — діти. Урятувати вдалося 46 людей, серед них — семеро дітей.

Безвісти зниклими вважаються шестеро людей, з них одна дитина.

ForUA нагадує, що Росія атакувала Тернопіль близько 07:00 19 листопада ударними безпілотниками та ракетами.

Окупанти поцілили у дві житлові багатоповерхівки на вулиці Стуса та вулиці 15 квітня, де виникли пожежі та значні руйнування. Через атаки пошкоджень зазнали об'єкти промислової та критичної інфраструктури.