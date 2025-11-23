Ворог атакував Одещину дронами, є влучання в енергетичні об’єкти

Росіяни атакували безпілотниками Одеську область та Одесу, внаслідок влучань виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила у Фейсбуці.

"Росія знову атакувала Одеський регіон. Під атакою опинилися як окремі райони області, так і саме місто", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі, які вогнеборці оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Раніше ForUA повідомляв, що на Одещині внаслідок масованого ворожого удару по півдню області пошкоджені об’єкти цивільного призначення, постраждали двоє людей.