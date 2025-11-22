﻿
Енергетика

Ситуація стабілізується: можна очікувати зменшення обсягів погодинних вимкнень світла

Атомні блоки вийшли на номінальну потужність, а імпорт електроенергії зріс. Це дозволило скоротити погодинні відключення та стабілізувати енергосистему.

Ситуація в енергосистемі України стабілізується, що дає можливість зменшити обсяги погодинних вимкнень світла. Про це в етері КИЇВ24 повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, ключовим чинником покращення стало те, що основні атомні енергоблоки вийшли на свою номінальну потужність. Це дозволило суттєво збільшити виробництво електроенергії всередині країни.

«Всі дев'ять атомних блоків вийшли на номінальну потужність. Крім того, вчора ввечері збільшився імпорт електроенергії до 1000 МВт. Це все призвело до того, що ситуація покращується. Як завжди: в перші кілька діб після атаки РФ ситуація з подачаю електроенергії погіршується, а потім покращується. Нічого нового тут немає, все, як завжди», – сказв Омельченко

Крім того, увечері 21 листопада було збільшено імпорт електроенергії до 1000 МВт, що також позитивно вплинуло на баланс системи та дало змогу скоротити тривалість і частоту відключень.

Енергетики наголошують, що попри покращення, система залишається вразливою через триваючі російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Водночас усі доступні резерви та міжнародні можливості активно залучаються для забезпечення українців світлом.

 Автор: Богдан Моримух

