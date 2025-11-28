Відключень світла в Україні стане меньше

Цього тижня на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС виробництво електроенергії значною мірою повернулося до норми після військових атак Росії минулого тижня на електромережу.

"Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, втрачені під час атак, були відновлені", - повідомляє МАГАТЕ.

Після тривалих атак РФ на електромережу України МАГАТЕ готується розгорнути групу для відвідування кількох підстанцій, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки. Експертна місія оцінить останні пошкодження та потенційний вплив на роботу АЕС. Це буде шоста подібна місія.

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) співробітники МАГАТЕ, присутні на станції, повідомляли про щоденну чутність військової активності, часто дуже близько до станції. В деякі дні команда повідомляла, що чула вибухи та стрілянину приблизно 20 разів, а іноді й набагато частіше.

"Незважаючи на регулярні звуки військової діяльності в цьому районі, команда МАГАТЕ на ЗАЕС продовжує проводити обходи станції для моніторингу та оцінки ядерної безпеки. Останніми днями команда здійснила обходи двох машинних залів та сховищ радіоактивних відходів. Вони також спостерігали за випробуванням аварійного дизельного генератора та обговорили ситуацію з охолоджувальною водою на місці, що є однією з найскладніших тем для ядерної безпеки на ЗАЕС", - повідомляє МАГАТЕ.

У МАГАТЕ зазначають, що агентство організувало новий раунд поставок у рамках комплексної програми допомоги Україні, кількість яких сягнула до 185 з початку війни.

Ці поставки стали можливими завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу, Італії, Японії та Британії.