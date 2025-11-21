Атака РФ 19 листопада підірвала ядерну безпеку на всіх діючих АЕС України

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні після чергової атаки 19 листопада, яка так чи інакше позначилася на роботі всіх трьох діючих атомних електростанцій (АЕС) країни.

Деталі

Сьогодні вранці Запорізька ЗАЕС, шість реакторів якої перебувають у холодному зупині, відновила підключення до ключової зовнішньої лінії електропередачі 750 кВ "Дніпровська". Це сталося після ремонту, що ліквідував наслідки п'ятничної втрати зв'язку. Відновлення живлення є критично важливим для охолодження реакторів та забезпечення ядерної безпеки.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що це чергове відключення, що відбулося наприкінці жовтня після місячної ізоляції, є тривожним нагадуванням про вкрай нестабільну ситуацію із зовнішнім електропостачанням на тлі війни.

Нестабільність ситуації з ядерною безпекою проявилася сьогодні й на всіх трьох діючих АЕС України. Через нічні атаки на електромережі:

Чотири з дев'яти реакторів знизили виробництво електроенергії.

Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені додатково знизити виробництво, оскільки обидві втратили підключення до однієї з високовольтних ліній електропередачі. Персонал МАГАТЕ на цих об'єктах також був змушений ховатися під час ранкової повітряної тривоги.

Південноукраїнська АЕС також втратила зв'язок із високовольтною ЛЕП та повідомила про виявлення 11 безпілотників за кілометр від об'єкта протягом ночі.

Генеральний директор Гроссі зазначив, що військові дії продовжують впливати на енергосистему по всій Україні, а не лише на ЗАЕС.

Для підтримки ядерних об'єктів МАГАТЕ здійснило дві нові поставки в рамках комплексної програми допомоги, довівши загальну кількість гуманітарних вантажів до 176 з початку війни.