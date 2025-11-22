Орбан, який регулярно блокує українські інтереси в ЄС, вимагає схвалення американського мирного плану

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн закликав ЄС підтримати 28-пунктний мирний план США щодо України. Про це повідомило Politico, яке ознайомилось із документом.

Лист Орбана був надісланий 22 листопада — на тлі напружених консультацій між лідерами ЄС щодо того, як реагувати на американські пропозиції, розроблені спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом без участі європейських партнерів. План, як зазначає видання, передбачає значні поступки Росії.

«Європейці повинні негайно та беззастережно підтримати мирну ініціативу США. Крім того, ми маємо без зволікань розпочати прямі переговори з Росією», — заявив Орбан у листі.

Орбан виступив проти нової допомоги Україні. У документі прем’єр також підкреслив, що Угорщина не підтримує надання ЄС будь-якої додаткової фінансової допомоги Україні й не погодиться на ухвалення таких рішень «від імені та в рамках ЄС».

Ця позиція суперечить нинішнім дискусіям у Брюсселі: посадовці ЄС обговорюють механізм використання іммобілізованих російських активів для формування репараційного кредиту Україні на 140 млрд євро. Рішення планують ухвалити 18 грудня.

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов наголосив у коментарі Politico, що швидке погодження механізму є критично важливим для України, адже забезпечує передбачуване фінансування з 2026 року «без додаткових витрат для платників податків ЄС».

Європейські чиновники, коментуючи позицію Орбана, заявили, що всі інші 26 країн-членів «неодноразово й чітко висловлювали однозначну підтримку Україні».

22 листопада фон дер Ляєн та лідери ключових економік брали участь у саміті G20 в Йоганнесбурзі, де, за словами європейських чиновників, тривають «інтенсивні дипломатичні зусилля» щодо американського плану. Обговорення продовжаться також у кулуарах саміту ЄС—Африканський Союз в Анголі 24 листопада.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас уже розкритикувала американські пропозиції, заявивши, що тиск має спрямовуватися «на агресора, а не на жертву», а «винагородження агресії лише посилить її».

20 листопада Axios оприлюднило повний текст плану. Він, зокрема, передбачає:

відмову України від неокупованої частини Донецької області;

скорочення ЗСУ до 600 тис. військових;

обмін полоненими;

заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях;

економічну співпрацю США з РФ;

розподіл заморожених російських активів;

створення «Ради миру».

21 листопада Дональд Трамп підтвердив, що очікує від президента Володимира Зеленського згоди на план до Дня подяки — 27 листопада.