Якщо Зеленський відкине американський мирний план, Україна буде позбавлена підтримки США, - Трамп

Президент Володимир Зеленський має прийняти американський мирний план, інакше США припинить підтримку України, заявив американський лідер Дональд Трамп.

"Якщо Зеленському не подобається ця угода, вони повинні просто продовжувати боротьбу. Я думаю, якщо він її не прийме, то США стримають свою підтримку України", - сказав Трамп журналістам у Овальному кабінеті.

Також під час виступу Трамп згадав зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті у лютому та додав, що таку угоду укласти можна було "рік тому, два роки тому".

Трамп наголосив, що зима попереду може виявитися "холодною" і що українська енергетика вже зазнала численних масованих атак. Він знову наголосив, що якби він був президентом, то "цієї війни б не сталося", а також, що має "дуже добрі відносини з Путіним", але "для танго потрібні двоє".

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, так званий американсько-російський план із 28 пунктів розроблений за зразком припинення вогню в Газі. Окрім примусу України до здачі території Донецької та Луганської областей, угода передбачає скорочення чисельності Збройних сил України вдвічі та заборону Україні володіти ракетами далекого радіуса дії. Вона також заблокує розгортання іноземних військ в Україні, припинить військову допомогу США та заборонить посадку іноземних дипломатичних літаків у країні. Натомість Україні "буде дозволено домовлятися про гарантії безпеки від урядів США та європейських країн, щоб допомогти підтримувати будь-яке припинення вогню". На окупованих територіях, згідно угоди, російська мова стане офіційною державною мовою, а Російська православна церква отримає офіційний статус.

Зеленський у своєму зверненні у п'ятницю заявив, що зараз один із найважчих тисків на Україну, держава може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Він заявив, що пропонуватиме альтернативи до плану з 28 пунктів, але Україна не дасть ворогу приводів звинуватити її в небажанні миру.