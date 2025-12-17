Одещина перейшла у режим надзвичайної ситуації

Наслідки масованих атак рф по енергетичній інфраструктурі Одеської області призвели до надання ситуації статусу надзвичайної державного рівня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в ОВА.
Головною підставою для такого рішення стало тривале порушення нормальних умов життя. Понад 50 тисяч жителів області залишалися без базових послуг більше трьох діб. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Заходи з подолання кризи та економії ресурсу
Для стабілізації енергосистеми та забезпечення роботи критичних об'єктів впроваджуються наступні кроки:
- Обмеження ілюмінації. Військові адміністрації, голови громад та поліція проведуть роботу з підприємцями. Бізнес закликають мінімізувати використання декоративного освітлення та зовнішньої реклами, щоб спрямувати зекономлену електроенергію на потреби населення.
- Резервний фонд. Ухвалено рішення про додаткове виділення коштів з резервного фонду. Гроші спрямують у громади для закупівлі паливно-мастильних матеріалів.
- Забезпечення автономності. Запас палива необхідний для стабільної роботи генераторів, які живлять лікарні, школи, пункти незламності та інші стратегічно важливі установи в умовах енергетичного дефіциту.