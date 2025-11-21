﻿
Полiтика

Трамп встановив дедлайн для України щодо "мирного плану"

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила дедлайн на наступний четвер, 27 листопада, для того, щоб Україна погодилася на 28-пунктний план Білого дому щодо припинення війни Росії проти України.

“У мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, ви зазвичай їх продовжуєте. Але четвер – це і є дедлайн”, – заявив Трамп в ефірі радіоінтерв’ю Fox News.

Згідно з проєктом плану, отриманим CNN, завершення війни передбачає передачу Києвом територій Росії, а також де-факто визнання США Криму та інших українських територій, силоміць захоплених Кремлем, як російських. Крім того, план зобов’язує Україну обмежити розмір своєї армії.

Багато положень 28-пунктного плану були відкинуті Україною та європейськими посадовцями під час попередніх переговорів і сприймаються як поступки Москві.

На запитання Fox News про можливе скасування санкцій проти Росії, запроваджених його адміністрацією, Трамп відповів заперечно.

“Я не робитиму нічого, пов’язаного зі зняттям санкцій”, – додав президент США.

Він також зазначив, що російський президент Володимир Путін “не шукає нової війни” та “отримує покарання”.

Разом з тим, під час сьогоднішнього засідання Радбезу РФ Володимир Путін наголосив, що попри те, що Росія готова до мирних перемовин, її цілком влаштовує й нинішня динаміка на полі бою, яка “веде до досягнення цілей військовими засобами”.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфТрамп Дональдмирний план США
