Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила дедлайн на наступний четвер, 27 листопада, для того, щоб Україна погодилася на 28-пунктний план Білого дому щодо припинення війни Росії проти України.

“У мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, ви зазвичай їх продовжуєте. Але четвер – це і є дедлайн”, – заявив Трамп в ефірі радіоінтерв’ю Fox News.

Згідно з проєктом плану, отриманим CNN, завершення війни передбачає передачу Києвом територій Росії, а також де-факто визнання США Криму та інших українських територій, силоміць захоплених Кремлем, як російських. Крім того, план зобов’язує Україну обмежити розмір своєї армії.

Багато положень 28-пунктного плану були відкинуті Україною та європейськими посадовцями під час попередніх переговорів і сприймаються як поступки Москві.

На запитання Fox News про можливе скасування санкцій проти Росії, запроваджених його адміністрацією, Трамп відповів заперечно.

“Я не робитиму нічого, пов’язаного зі зняттям санкцій”, – додав президент США.

Він також зазначив, що російський президент Володимир Путін “не шукає нової війни” та “отримує покарання”.

Разом з тим, під час сьогоднішнього засідання Радбезу РФ Володимир Путін наголосив, що попри те, що Росія готова до мирних перемовин, її цілком влаштовує й нинішня динаміка на полі бою, яка “веде до досягнення цілей військовими засобами”.