МОН рекомендує школам перенести канікули та змінити графік навчального процесу

Міністерство освіти і науки (МОН) закликало школи заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії взимку та розглянути варіанти зміни графіка навчального процесу для забезпечення його гнучкості та безперервності.
Про це йдеться у відомчому листі МОН, надісланому керівникам освітніх департаментів, передає Освіта.ua.
У міністерстві пояснюють, що через ризики масштабних блекаутів освітній процес потребує більшої гнучкості. Оскільки школи мають автономію у визначенні структури навчального року, МОН пропонує переглянути як розклад занять, так і підходи до організації навчання.
Для уникнення переривання навчального процесу в найхолодніші та найтемніші місяці, МОН пропонує низку варіантів:
- Перенести частину занять із зимових місяців на червень 2026 року. Виняток пропонується зробити для випускних класів.
- Збільшити тривалість зимових канікул за рахунок скорочення або перенесення весняних.
- Розглянути перехід на шестиденний навчальний тиждень або роботу у дві зміни, що дозволить максимально використовувати природний світловий день.
- Ширше застосовувати асинхронний формат навчання, коли учні можуть засвоювати матеріал без прив’язки до електроживлення.
Міністерство наголошує на важливості технічної підготовки:
- Необхідно забезпечити доступ учнів до дистанційних платформ та заздалегідь завантажити навчальні матеріали на період з листопада по лютий.
- Учнів слід забезпечити паперовими підручниками або роздрукованими матеріалами, які можна використовувати навіть за відсутності світла чи зв’язку.
- Школи закликають ширше застосовувати платформу «Всеукраїнська школа онлайн» та переглянути організацію консультацій для учнів, зокрема через ущільнення матеріалу або самостійну роботу.
У листі наголошується на важливості єдиного каналу зв’язку між школою, учнями та батьками (месенджери, Google Classroom тощо). У разі недоступності мобільного зв’язку інформацію рекомендовано дублювати на стендах при вході до школи або надсилати SMS.
Школам також радять мати запас технічної й питної води, а також харчових продуктів тривалого зберігання, яких вистачить щонайменше на 48 годин перебування учнів у закладі освіти.
МОН підсумовує, що кожен заклад повинен адаптувати рекомендації з урахуванням місцевих умов і безпекової ситуації, а також провести інструктажі щодо дій під час блекаутів.Автор: Сергій Ваха