МОН рекомендує школам перенести канікули та змінити графік навчального процесу

Міністерство освіти і науки (МОН) закликало школи заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії взимку та розглянути варіанти зміни графіка навчального процесу для забезпечення його гнучкості та безперервності.

Про це йдеться у відомчому листі МОН, надісланому керівникам освітніх департаментів, передає Освіта.ua.

У міністерстві пояснюють, що через ризики масштабних блекаутів освітній процес потребує більшої гнучкості. Оскільки школи мають автономію у визначенні структури навчального року, МОН пропонує переглянути як розклад занять, так і підходи до організації навчання.

Для уникнення переривання навчального процесу в найхолодніші та найтемніші місяці, МОН пропонує низку варіантів:

Перенести частину занять із зимових місяців на червень 2026 року. Виняток пропонується зробити для випускних класів.

Збільшити тривалість зимових канікул за рахунок скорочення або перенесення весняних.

Розглянути перехід на шестиденний навчальний тиждень або роботу у дві зміни, що дозволить максимально використовувати природний світловий день.

Ширше застосовувати асинхронний формат навчання, коли учні можуть засвоювати матеріал без прив’язки до електроживлення.

Міністерство наголошує на важливості технічної підготовки:

Необхідно забезпечити доступ учнів до дистанційних платформ та заздалегідь завантажити навчальні матеріали на період з листопада по лютий.

Учнів слід забезпечити паперовими підручниками або роздрукованими матеріалами, які можна використовувати навіть за відсутності світла чи зв’язку.

Школи закликають ширше застосовувати платформу «Всеукраїнська школа онлайн» та переглянути організацію консультацій для учнів, зокрема через ущільнення матеріалу або самостійну роботу.

У листі наголошується на важливості єдиного каналу зв’язку між школою, учнями та батьками (месенджери, Google Classroom тощо). У разі недоступності мобільного зв’язку інформацію рекомендовано дублювати на стендах при вході до школи або надсилати SMS.

Школам також радять мати запас технічної й питної води, а також харчових продуктів тривалого зберігання, яких вистачить щонайменше на 48 годин перебування учнів у закладі освіти.

МОН підсумовує, що кожен заклад повинен адаптувати рекомендації з урахуванням місцевих умов і безпекової ситуації, а також провести інструктажі щодо дій під час блекаутів.