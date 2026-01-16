У столиці коригують навчальний рік: у школах канікули з 19 січня до 1 лютого

У школах Києва з 19 січня до 1 лютого запроваджують канікули. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, рішення ухвалили на Раді оборони міста відповідно до постанови уряду. Про це мер написав у п’ятницю у своєму телеграм-каналі.

Кличко зазначив, що додаткові канікули компенсують за рахунок частини весняних та одного тижня літніх канікул. Водночас навчальний рік у столичних школах завершиться не пізніше 1 липня.

«Наш пріоритет — безпека дітей і збереження освітнього процесу навіть у складних умовах. Але постанову уряду місто повинне виконувати», — наголосив він.

У січні Київ неодноразово стикається з аварійними та стабілізаційними відключеннями електроенергії через дефіцит у енергосистемі на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі. Перебої з електропостачанням ускладнювали роботу шкіл, зокрема проведення очного та дистанційного навчання.