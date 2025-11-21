У Кремлі заявляють, що близько 5000 українських військових перебувають в оточенні на Харківщині, – Reuters

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нібито 5000 українських військових опинилися в пастці на східному березі річки Оскіл у східній Харківській області, повідомляє агенція Reuters.

Агенція нагадала, що Росія заявила увечері 20 листопада, що "взяла під контроль Куп'янськ", розташоване на річці Оскіл, однак українська влада заперечила таку інформацію.

Натомість Пєсков повідомив, що прогрес Росії на полі бою має переконати президента Володимира Зеленського розпочати переговори зараз, а не пізніше.

Він також звернув увагу на коментарі, зроблені 20 листопада диктатором РФ Володимиром Путіним, коли начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов повідомив йому, що українське політичне керівництво не давало ЗСУ жодних вказівок щодо капітуляції, попри те, що вони "опинилися в пастці".

Тоді Путін звинуватив Київ у тому, що він "не думає про долю власних солдатів", і сказав, що великий корупційний скандал в Україні показав, що країною більше не керує політичне керівництво, а "організований злочинний синдикат".

За даними Генштабу, 21 листопада Сили оборони стримують наступ російських окупантів. На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали дві атаки ворога у бік Петропавлівки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.

На даний час жодних коментарів від українських військових щодо можливого оточення такої кількості військових не було.

ForUA нагадує, 17 листопада у десятому армійському корпусі (10 АК) спростували інформацію про нібито захоплення російською окупаційною армією лівого берега Куп’янська та оточення українських бійців біля Подолів у Харківській області.