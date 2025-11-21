Орбан несподівано заговорив про потенційну економічну кризу в країні та можливу необхідність підтримки з боку США, – Bloomberg

У квітні 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Прем’єр-міністр Віктор Орбан, чиє правляче угруповання, за даними опитувань, значно відстає від опозиції, несподівано заговорив про потенційну економічну кризу в країні та можливу необхідність підтримки з боку США, повідомляє Bloomberg.

Орбан заявив, що Угорщині може знадобитися від 10 до 20 мільярдів доларів для забезпечення фінансової стабільності, і провів паралелі з Аргентиною, яка отримала 20 мільярдів доларів від адміністрації Дональда Трампа. Прем’єр зазначив, що уряди та центральні банки Угорщини та США можуть "активувати" кілька інструментів допомоги, не розкриваючи деталей.

Аналітики, яких цитує Bloomberg, запевняють, що наразі немає потреби в екстреному фінансовому пакеті для економіки країни, обсяг якої становить приблизно 220 мільярдів доларів.

Підготовка Орбана до потенційного краху фінансових ринків викликає занепокоєння серед інвесторів, які не розуміють, чого очікувати. Водночас історичне зростання вартості активів у країні відбувається частково через очікування поразки Орбана на виборах. Інвестори сподіваються, що перемога опозиції відкриє Угорщині доступ до більших обсягів фінансування з боку ЄС.

За останніми опитуваннями, правляча партія відстає від опозиції на двозначні показники. Новий опозиційний рух Tisza на чолі з Петером Мадьяром у передвиборчій програмі робить акцент на економічній стагнації в Угорщині.

Старший валютний стратег Monex Europe вважає, що розмови Орбана про можливу допомогу США є передвиборчою риторикою, спрямованою на протидію проєвропейській опозиції. "Розкручений "фінансовий щит США" більше функціонує як політичний інструмент, ніж як економічна необхідність, — зазначив він. — Хоча Угорщина залишається платоспроможною державою зі стабільними поточними рахунками, головним джерелом напруженості є зростаючий бюджетний дефіцит у виборчий рік".

Bloomberg зазначає, що Угорщина не мала проблем із фінансуванням, а запланований Орбаном бюджетний дефіцит на 2026 рік у 5% ВВП нижчий за очікуваний у Румунії та Польщі.

Проте три роки майже нульового економічного зростання в країні викликають занепокоєння. Агентство S&P Global Ratings присвоїло угорському суверенному рейтингу негативний прогноз (поточний рейтинг — BBB-, найнижчий у категорії інвестиційного рівня).

Орбан описує можливу допомогу США як спосіб зменшити залежність від ЄС, який через проблеми з верховенством права та корупцією відмовився виділити Угорщині фінансування на мільярди євро. Прем’єр також неодноразово підкреслював, що міжнародні банкіри прагнуть збільшити контроль над фінансами громадян, водночас він позиціонує себе гарантом стабільності перед глобальними ризиками, включаючи війну Росії в Україні.

"За логікою банкірів, вони прагнуть забрати у людей більше грошей нібито заради макроекономічної стабільності, — сказав Орбан у ефірі громадського радіо. — Мене цікавить добробут угорців, а не цифри".

Втім, старший економіст Wood & Co. Рафаелла Тенконі вважає, що розмови про кризу — це передвиборча риторика. «Вибори спричиняють сильну поляризацію, тож певний вплив результатів на ринок можливий, але я не очікую серйозної турбулентності перед голосуванням».

Попередній досвід показує, що вибори в Угорщині можуть впливати на валютний ринок: під час парламентських виборів 2022 року витрати на передвиборчу кампанію спричинили падіння форинта до рекордно низького рівня, хоча тоді Орбан зіштовхувався з менш потужною опозицією.