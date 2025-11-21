США погрожують припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї, щоб змусити Україну погодитися на “мирний план”, напрацьований разом з Російською Федерацією.

Як заявили джерела агентству Reuters, зараз Київ стикається з більшим тиском з боку Вашингтона, ніж коли-небудь раніше під час мирних переговорів. США прагнуть, щоб Україна підписала угоду до наступного четверга, 27 листопада.

– Вони хочуть зупинити війну, щоб Україна заплатила ціну, – пояснив один зі співрозмовників.

Джерело зазначило, що американський президент Дональд Трамп хотів би, щоб Україна підписала рамкову угоду з Росією до 27 листопада, коли у США відзначатиметься День подяки.

Раніше такі ж терміни підписання документа називали джерела Financial Times і The Washington Post.

Як розповів один зі співрозмовників WP, потрібні місяці переговорів, щоб привести угоду до формату, прийнятного для України.

– Навіть якби Зеленський захотів її підписати, то не зміг би, тому що для цього немає політичної основи. Очевидно, що це проросійська угода, написана Дмитрієвим (спецпредставником президента РФ, – Ред.) і Віткоффом (спецпредставником президента США, – Ред.), – цитує видання джерело.

Чого прагнуть в адміністрації Трампа

В адміністрації президента США Дональда Трампа хочуть, щоб Росія і Україна досягли мирної угоди до кінця 2025 року, пише CNN з посиланням на джерела серед американських чиновників.

– Вважаючи, що в них з’явилася нова можливість відновити мирні переговори між Росією та Україною, чиновники адміністрації Трампа поспішають розробити нову концепцію припинення війни в Україні за зразком угоди щодо Гази, яку просував президент США, – йдеться у повідомленні.

Співрозмовники уточнили, що останніми тижнями відновлення мирних переговорів між РФ і Україною стало пріоритетним завданням для Трампа після того, як США допомогли досягти перемир’я в секторі Гази.

Влада США, за даними джерел, розглядає можливість залучення тих самих іноземних посередників, які брали участь у переговорах щодо сектора Гази, а саме Катару та Туреччини.