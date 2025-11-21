Унаслідок детонації вибухівки загинув громадянин України на території ТЦК та СП

В одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки м. Одеси в результаті вибуху загинув громадянин - саме у нього в особистих речах був вибуховий предмет, поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП, повідомила пресслужба ТЦК та СП.

"Офіційно повідомляємо про надзвичайну подію, що сталася на території Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси. За попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, що знаходився в його особистих речах", - йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП у фейсбуці у п’ятницю.

"На жаль, унаслідок детонації громадянин загинув на місці події. Також поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП. Йому оперативно надано домедичну допомогу та госпіталізовано до медичного закладу. Стан постраждалого уточнюється", - додали в центрі.

Повідомляється, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції, Служби безпеки України та представники ДСНС. Встановлюються всі обставини інциденту, а також походження вибухонебезпечного предмета.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП надає повне сприяння правоохоронним органам у проведенні слідчих дій.

"Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації та дочекатися офіційних висновків компетентних органів", - йдеться у повідомленні.