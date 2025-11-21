Чим здивує українців погода: туман, дощ, сніг, ожеледиця, налипання мокрого снігу

В суботу, 22 листопада, в західних областях України очікується дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях значні опади, у Карпатах сильний мокрий сніг. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території, крім південно-східної частини, вночі невеликі, вдень помірні дощі. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°, в Криму до 21°, у північних та Вінницькій областях вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

Вночі та вранці у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями туман.

Вітер північний, на півдні та сході країни південний, 7-12 м/с.

В Києві вночі невеликий, вдень помірний дощ, вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 22 листопада в Києві була зафіксована в 1926 році і склала 13,2° тепла, найнижча вночі – 15,7° морозу в 1921 році.

В неділю, 23 листопада, в західних областях значний сніг, на дорогах ожеледиця, в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Температура протягом доби 0-5° морозу, в Карпатах вночі до 8° морозу.

На решті території, крім сходу та південного сходу, дощі, на півночі країни місцями з мокрим снігом. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°, в Криму до 21°, у північних та Вінницькій областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

В Києві дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.