ЄС не отримував офіційних пропозицій щодо «мирних планів» для завершення війни в Україні, - Кошта

Європейський Союз не був офіційно поінформований про наявність будь-яких мирних планів щодо завершення російсько-української війни. Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив 21 листопада під час пресконференції в південноафриканському Йоганнесбурзі, повідомляє Радіо Свобода.

«Євросоюзу офіційно не повідомляли про жодні плани. Тож немає сенсу їх коментувати. Можу лише повторити: ЄС залишається відданим непохитній підтримці України, заснованій на принципах Статуту ООН», — наголосив Кошта.

Під час спільної пресконференції голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що оприлюднений у медіа 28-пунктний план США обговорюватиметься у кулуарах саміту G20, який проходить у Йоганнесбурзі 21–22 листопада.

«Я планую обговорити це і з президентом Зеленським. Основний принцип залишається незмінним: нічого про Україну без України. Від першого дня ми стоїмо поруч з Україною і разом захищаємо принципи Статуту ООН», — сказала фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що ЄС уже надав Україні військову та бюджетну допомогу на суму близько 180 мільярдів євро, і підкреслила, що підтримка продовжиться.

«Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це агресія не лише проти України, а й проти принципів Статуту ООН. Це відбувається на європейській землі», — додала очільниця Єврокомісії.

За повідомленнями ЗМІ, президент України Володимир Зеленський перед обговоренням американських пропозицій проведе консультації з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Медіа також інформують, що свій варіант «мирного плану» готували високопосадовці США, зокрема відповідальний за контакти з Росією спецпосланник Стів Віткофф, який після запровадження нових американських санкцій проти РФ зустрічався з російським переговірником Кирилом Дмитрієвим. За даними The Wall Street Journal, до роботи над планом долучалися держсекретар Марко Рубіо та Джаред Кушнер.

NBC News повідомляє, що документ уже отримав підтримку президента США Дональда Трампа. Водночас офіційний Вашингтон не оприлюднив деталей плану, а Україна утримується від коментарів. В Офісі президента лише підтвердили, що Володимир Зеленський отримав план від американської сторони та очікує на обговорення з Трампом.

Як інформував ForUA, Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що запропонований 28-пунктний план, розроблений американськими та російськими посадовцями, фактично передбачає капітуляцію України і створює умови для подальшої російської агресії.