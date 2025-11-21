Повний план Трампа розкрито: що стоїть за кожним з 28 пунктів «мирної угоди» для України

Стали відомі деталі 28-пунктного мирного плану адміністрації президента Дональда Трампа.

Американська сторона чинить тиск на Україну для укладання угоди у "агресивні терміни", повідомляє Axios.



План був розроблений спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом за участі державного секретаря Марко Рубіо та зятя Трампа Джареда Кушнера. У процесі підготовки Віткофф проводив консультації з російським представником Кирилом Дмитрієвим.



Дмитрієв сказав, що він оптимістично налаштований щодо нього, оскільки, на відміну від минулих спроб, ми відчуваємо, що до російської позиції дійсно прислухаються.

Після цього відбулися обговорення з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.



Президенту Володимиру Зеленському план у письмовій формі передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський охарактеризував документ як бачення США, а не остаточну угоду, наголосивши на "червоних лініях".

Документ передбачає суттєві зміни у геополітичному статусі та територіальній цілісності України. Крим, а також Донецька і Луганська області де-факто визнаються російськими, зокрема Сполученими Штатами.

Ситуація в Херсонській та Запорізькій областях заморожується по лінії зіткнення. ЗСУ повинні будуть покинути контрольовані ними частини Донецької області, де буде створена нейтральна демілітаризована буферна зона.



Плану США:



1. Суверенітет України буде підтверджено.



2. Між Росією, Україною та Європою буде укладено всеосяжну угоду про ненапад. Усі протиріччя останніх 30 років вважатимуться вирішеними.



3. Очікується, що Росія не вторгатиметься на територію сусідніх країн, а НАТО не розширюватиметься далі.



4. Між Росією та НАТО за посередництва США буде проведено діалог для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації з метою забезпечення глобальної безпеки та розширення можливостей для співпраці та майбутнього економічного розвитку.



5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.



6. Чисельність Збройних сил України буде обмежено 600 000 осіб.



7. Україна погоджується закріпити у своїй Конституції, що вона ніколи не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується внести до свого статуту положення про те, що Україна не буде прийнята до Альянсу в майбутньому.



8. НАТО погоджується не розміщувати свої війська на території України.



9. Європейські винищувачі будуть розміщені у Польщі.



10. Гарантії США:



- США отримають відшкодування за надані гарантії;

- якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантії;

- якщо Росія вторгнеться в Україну, крім рішучої скоординованої військової відповіді, буде відновлено всі глобальні санкції, а визнання нових територій та інші переваги цієї угоди буде скасовано;

- якщо Україна так випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантії безпеки визнаються недійсними.



11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку на той час, поки це питання розглядатиметься.



12. Передбачено потужний глобальний пакет заходів для відновлення України, який включає (але не обмежується):



- створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко ростуть, зокрема технології, центри обробки даних та штучний інтелект;

- співробітництво США з Україною у відновленні, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури, включаючи трубопроводи та сховища;

- спільні зусилля щодо відновлення регіонів, що постраждали від війни, з метою реконструкції та модернізації міст та житлових районів;

- Розвиток інфраструктури;

- розробку корисних копалин та природних ресурсів;

- спеціальний пакет фінансування Світового банку для прискорення цих зусиль.



13. Росія буде реінтегрована у світову економіку:



- зняття санкцій обговорюватиметься та погоджуватиметься поетапно та в індивідуальному порядку;

- Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво для взаємного розвитку у сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проектів з видобутку рідкісних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей;

- Росія буде запрошена повернутися до G8.



14. Заморожені засоби будуть використані таким чином:



- 100 мільярдів доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в очолювані США заходи щодо відновлення та інвестування в Україну;

- США отримають 50% прибутку від цієї операції;

- Європа додасть 100 мільярдів доларів, щоби збільшити обсяг інвестицій, доступних для відновлення України. Заморожені кошти в Європі будуть розморожені;

- Інші заморожені російські активи будуть інвестовані в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який реалізовуватиме спільні проекти в окремих галузях;

– Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин та збільшення спільних інтересів, щоб створити потужний стимул не повертатися до конфлікту.



15. Буде створена спільна американсько-російська робоча група з питань безпеки для сприяння виконанню та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди.



16. Росія закріпить у своєму законодавстві політику ненападу на Європу та Україну.



17. Сполучені Штати та Росія домовляться про продовження терміну дії договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю, зокрема Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.



18. Україна погоджується залишатися без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.



19. Запорізьку атомну електростанцію буде введено в експлуатацію під наглядом МАГАТЕ, а вироблену електроенергію розподілятимуть між Росією та Україною порівну – 50:50.



20. Обидві країни зобов'язуються реалізувати освітні програми у школах та суспільстві, спрямовані на сприяння взаєморозумінню, толерантності до різних культур та подолання расизму та упереджень:



- Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.

- обидві країни домовляться про відміну всіх дискримінаційних заходів та гарантують дотримання прав українських та російських ЗМІ та освіти.

- вся нацистська ідеологія та пов'язана з нею діяльність мають бути відкинуті та заборонені.



21. території:



- Крим, а також Луганська та Донецька області будуть визнані де-факто російськими, зокрема Сполученими Штатами.

- Херсонська та Запорізька області будуть заморожені вздовж лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання цієї лінії як фактичного кордону.

Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює поза п'ятьма зазначених регіонів.

- Збройні сили України виведуть свої війська з частини Донецької області, яку зараз контролюють, і ця зона відведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною територією, міжнародно визнаною як територія Російської Федерації. Російські війська не входитимуть до цієї демілітаризованої зони.



22. Після погодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати їх силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не будуть застосовуватись у разі порушення цього зобов'язання.



23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльності, а також буде досягнуто домовленостей про вільне транспортування зерна Чорним морем.



24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення неврегульованих питань:



- всі полонені та тіла загиблих будуть обміняні за принципом "усіх на всіх";

- усі цивільні заручники та полонені будуть повернуті, включаючи дітей;

- буде реалізовано програму возз'єднання сімей;

- буде вжито заходів для полегшення страждань жертв конфлікту.



25. Україна проведе вибори за 100 днів.



26. Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати жодних претензій та не розглядати жодних скарг у майбутньому.



27 Ця угода буде юридично обов'язковою. Його виконання контролюватиме і гарантуватиме Рада миру на чолі з президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення передбачено запровадження санкцій.



28. Після того, як усі сторони погодяться з цим документом, перемир'я набуде чинності негайно після відведення військ обох сторін на узгоджені позиції для початку виконання угоди.

Фото: Asia Times.