Постпред США в ООН пригрозив РФ новими санкціями та пообіцяв Україні зброю

Постійний представник США при ООН Майк Волц заявив, що Сполучені Штати готові запровадити додаткові економічні санкції проти Росії та продовжити постачання зброї Україні, якщо Кремль продовжить ігнорувати заклики до припинення вогню. Про це Волц заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

Постпред США наголосив, що дипломатія є "єдиним шляхом до тривалого і справедливого миру".

"Ми запропонували Росії щедрі умови, включаючи скасування санкцій. Ми попросили Росію припинити свої атаки і зустрітися безпосередньо з Україною для переговорів про мирне врегулювання. На жаль, бойові дії тривають. Трагічно, що це призводить до нових жертв серед цивільного населення. Ми також спостерігаємо вторгнення в повітряний простір третіх країн, включаючи наших союзників по НАТО, що ризикує ще більше розширити цей конфлікт", — сказав Волц.

Постійний представник США наголосив, що удари України по російському енергетичному сектору та іншій критичній інфраструктурі обмежили спроможність Кремля фінансувати свою військову економіку. Він також додав, що Росія зазнала понад мільйон втрат і перебуває під тиском жорстких міжнародних санкцій.

"Колеги, суть у тому, що витрати для всіх сторін були руйнівними, і настав час закінчити цю війну. І я сподіваюся, що ми всі погоджуємося, що ця війна не закінчиться військовим шляхом. Лідери Росії та України повинні вести переговори. І Росія, і Україна повинні погодитися на перемир’я", — заявив Волц.

Посол нагадав, що наприкінці жовтня США запровадили додаткові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.

"Ми можемо накласти додаткові економічні санкції. Якщо Росія продовжуватиме ігнорувати заклики до припинення вогню, ми також продовжуватимемо надавати зброю для оборони України", — додав він.