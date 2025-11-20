Чехія очікує від РФ гарантій безпеки для своїх дипломатів

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив на обов’язку Росії забезпечувати безпеку іноземних дипломатичних місій і їх співробітників на своїй території.

Про це міністр заявив журналістам у Брюсселі після завершення зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу.

Ліпавський засудив напад на польського дипломата в Санкт-Петербурзі та запевнив свого польського колегу в повній солідарності та підтримці.

Глава МЗС ЧР нагадав, що нещодавно було облито фарбою і пошкоджено фасад чеської дипмісії в Москві. Прага подала відповідний протест російській стороні з вимогою, щоб вона забезпечила належний рівень безпеки для роботи дипломатів у Москві. Так само, як чеська сторона забезпечує безпечні умови роботи для російського посольства в Празі — це випливає з Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Ліпавський повідомив, що наразі обидві країни мають однакову кількість працівників дипмісій: по 7 дипломатів і 25 членів обслуговуючого персоналу.

«Це не велика кількість, і ми зобов’язані гарантувати безпеку одне одному. Тож ми цього вимагаємо від російської сторони і надаємо це російським дипломатам у Чехія. Сподіваюсь, що російська сторона не створюватиме жодних інцидентів», - сказав Ліпавський.

ForUA нагадує, Чехія вислала одночасно 18 російських дипломатів у квітні 2021 року після встановлення факту причетності російських спецслужб до теракту на військовому складі у Врбетицях. Москва відповіла, після чого відбулось подальше скорочення складів і самої кількості диппредставництв.