Війна

Ворог почав використовувати техніку на Покровському напрямку через зміну погоди

Через зміну погодних умов на Покровському напрямку російські окупаційні війська почали активніше застосовувати військову техніку. Про це повідомляє Східний Варіант з посиланням на слова Павла Гвозденка, заступника командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун", сказані в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Павло Гвозденко зазначив, що ворог продовжує свою тактику просочування малими групами, яка "досить ефективно діє".

"Також через зміну погодних умов ворог почав аналогічно використовувати, в тому числі і техніку. А, тому що туман дає можливість підходити ближче і підходити непоміченими. От, і це є проблема. Однак я кажу, що ситуація тримається під контролем завдяки великій мотивації бійців", — розповів заступник командира.

Він повідомив, що українські бійці орієнтуються на виявлення та знищення точок злету ворожих БПЛА, використовуючи як засоби протидії дронам, так і диверсійні групи.

"Тактичні цілі росіян — це логістика. Ми бачимо, що вони намагаються обійти з заходу, з півночі, зайти до Покровська і Мирнограда", — наголосив Павло Гвозденко.

Також він прокоментував ситуацію з логістикою на напрямку, зазначивши, що вона є, хоч і значно ускладнена вже декілька місяців. Складність обумовлена технологічним розвитком ворога, який використовує дрони з більшим радіусом дії та ширшим спектром застосування.

"Тому приходиться підлаштовуватися, використовувати як рельєф місцевості, використовувати в тому числі для доставки певної там і провізії, певних речей на позиції, в тому числі завдяки дронам, як повітряним шляхом, так і за допомогою наземних роботизованих комплексів. Ну і, звісно, також, хоч вона (логістика) й ускладнена, але підвіз всього необхідного і особового складу заміна відбувається за рахунок того, що заїжджають автомобілі різноманітні, як броньовані, так і пікапи. І ця ротація вона складна, але вона здійснюється", — пояснив представник "Тайфуну".

 Автор: Галина Роюк

