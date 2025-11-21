Ворог почав використовувати техніку на Покровському напрямку через зміну погоди

Через зміну погодних умов на Покровському напрямку російські окупаційні війська почали активніше застосовувати військову техніку. Про це повідомляє Східний Варіант з посиланням на слова Павла Гвозденка, заступника командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун", сказані в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Павло Гвозденко зазначив, що ворог продовжує свою тактику просочування малими групами, яка "досить ефективно діє".

"Також через зміну погодних умов ворог почав аналогічно використовувати, в тому числі і техніку. А, тому що туман дає можливість підходити ближче і підходити непоміченими. От, і це є проблема. Однак я кажу, що ситуація тримається під контролем завдяки великій мотивації бійців", — розповів заступник командира.

Він повідомив, що українські бійці орієнтуються на виявлення та знищення точок злету ворожих БПЛА, використовуючи як засоби протидії дронам, так і диверсійні групи.

"Тактичні цілі росіян — це логістика. Ми бачимо, що вони намагаються обійти з заходу, з півночі, зайти до Покровська і Мирнограда", — наголосив Павло Гвозденко.

Також він прокоментував ситуацію з логістикою на напрямку, зазначивши, що вона є, хоч і значно ускладнена вже декілька місяців. Складність обумовлена технологічним розвитком ворога, який використовує дрони з більшим радіусом дії та ширшим спектром застосування.

"Тому приходиться підлаштовуватися, використовувати як рельєф місцевості, використовувати в тому числі для доставки певної там і провізії, певних речей на позиції, в тому числі завдяки дронам, як повітряним шляхом, так і за допомогою наземних роботизованих комплексів. Ну і, звісно, також, хоч вона (логістика) й ускладнена, але підвіз всього необхідного і особового складу заміна відбувається за рахунок того, що заїжджають автомобілі різноманітні, як броньовані, так і пікапи. І ця ротація вона складна, але вона здійснюється", — пояснив представник "Тайфуну".