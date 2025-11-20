ISW вивчив американо-російський план: фактична капітуляція України в обмін ні на що

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що розроблений американськими і російськими посадовцями 28-пунктний «мирний план» фактично передбачає повну капітуляцію України і встановлює умови для відновлення російської агресії проти неї.

«Запропонований план позбавить Україну критично важливих оборонних позицій і можливостей, необхідних для захисту від майбутньої російської агресії, очевидно, в обмін ні на що», – йдеться в повідомленні.

В ISW наголошують, що передача Росії неконтрольованої нею частини Донецької області й заморожування лінії фронту на півдні України непропорційно сприятиме РФ.

Аналітики зазначають, що «пояс фортець» – головну оборонну лінію України в Донецькій області з 2014 року – Росія безуспішно намагається захопити вже понад десять років, і ці спроби, «ймовірно, займуть кілька років за нинішніх темпів просування Росії».

«Згідно з оголошеним мирним планом, ця значна територія буде передана Росії – очевидно, без будь-якого конкретного компромісу – заощаджуючи Росії час, зусилля і людські ресурси, які вона може використати в інших частинах України під час відновлення агресії. Кремлівські чиновники раніше зазначали, що вихід із Донбасу буде відправною точкою, а не результатом припинення вогню і мирних переговорів, не гарантуючи миру, якщо Україна проведе таке виведення військ. Кремль не подав ніяких ознак того, що готовий розглянути мирні переговори чи мирну угоду до того, як Україна виведе війська з решти Донбасу», – йдеться в повідомленні.

В Інституті вивчення війни наголосили, що виведення українських військ із Донецької області надасть російським військам більш вигідні позиції для початку нових наступів на південь Харківської області й далі на схід Запорізької і Дніпропетровської областей.

«Такий вихід також створить умови для просування російських військ через річку Оскіл на сході Харківської області. Російські війська, ймовірно, згодом спробують загрожувати Харкову з кількох фронтів», – йдеться в повідомленні.

Аналітики також заявили, що заморожування лінії фронту на півдні України дає російським військам можливість відпочити і відновитися для майбутніх наступів на Херсон або Запоріжжя, обидва ці міста Кремль і російські чиновники визначили як свої цілі.

«Таким чином, Росія матиме вибір між кількома взаємодоповнювальними наступальними операціями, якщо Україна поступиться Донецькою областю Росії й погодиться заморозити лінію фронту на півдні України, особливо якщо не буде дієвих механізмів гарантування безпеки для запобігання майбутній російській агресії, і якщо Україна погодиться на вимогу Росії щодо скорочення військової чисельності й потужності», – кажуть в ISW.

В Інституті вивчення війни зауважили, що згаданий «мирний план» – по суті ідентичний вимогам Росії, висунутим у Стамбулі 2022 року, «коли обставини на полі бою, здавалося, були більш сприятливими для Росії».

«Ситуація на передовій значно змінилася з часів Стамбульських переговорів 2022 року, хоча вимоги Росії не змінилися. Україна змусила російські війська вийти з півночі України у квітні 2022 року, розпочала контрнаступ і звільнила значні території Харківської області у вересні-жовтні 2022 року, а також провела успішну кампанію влітку 2022 року, яка дозволила українським військам звільнити західний (правий) берег Херсонської області в листопаді 2022 року. Українські війська звільнили понад 50 відсотків території, захопленої російськими військами з 2022 року, і змусили російські війська проводити виснажливі наступальні дії й просуватися зі швидкістю, що не перевищує піший крок», – йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що давні вимоги Росії базуються на хибній «теорії перемоги» російського лідера Владіміра Путіна, який вважає, що російські військові й економіка можуть «пережити» підтримку України Заходом і власну здатність України продовжувати оборону від російської агресії.

Аналітики наголошують, що, на їхню думку, вчасна і достатня західна військова допомога і продаж зброї Україні, у поєднанні з рішучими економічними заходами США й інших західних країн проти Росії, можуть дозволити Україні завдати Росії ще більших втрат на полі бою «і, таким чином, поставити під сумнів теорію перемоги Путіна».

Міжнародні медіа напередодні повідомили, що новий проєкт мирної угоди, запропонований Сполученими Штатами і РФ, передбачає скорочення чисельності Збройних сил України і скорочення американської військової допомоги, яка є важливою підтримкою боротьби України проти російських військ. Крім того, жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю.

План також передбачає, що Київ поступиться контролем над східним регіоном Донбасу, але збереже юридичне право власності, Росія сплачуватиме «нерозголошену орендну плату» за фактичний контроль над регіоном, пише з посиланням на джерела The Telegraph.

Натомість не повідомляється, на які поступки має піти Москва.

Пропозиції, які детально описали The Financial Times і Reuters, значною мірою відповідають жорстким вимогам, які Росія висувала з початку цього року, коли президент США Дональд Трамп вирішив розпочати прямі переговори з Москвою щодо війни в Україні.

Тим часом, Москва заявила, що відкрита до переговорів щодо України, додавши, що може організувати телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Владіміром Путіним, якщо це буде необхідно.

За даними NBC News, план мирного врегулювання війни РФ проти України, який високопосадовці адміністрації США таємно розробляли у консультаціях з Москвою, уже отримав підтримку президента США Дональда Трампа.

Офіційно влада США не озвучувала подробиці щодо плану. Київ також офіційно не реагував на ці повідомлення. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Київ і Європа повинні бути залучені до будь-якого мирного плану щодо України.

Невдовзі після поширення новин про ці пропозиції Зеленський опублікував повідомлення в телеграм-каналі, де подякував президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за проведення переговорів.

Він також високо оцінив «рішучі кроки та лідерство президента Трампа і кожну сильну та справедливу пропозицію щодо припинення цієї війни».

Видання Axios 18 листопада писало, що Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав свою поїздку. Як повідомило Радіо Свобода повідомило дипломатичне джерело, ця зустріч не відбулася.

Президент Володимир Зеленський у жовтні заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».