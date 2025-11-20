Окупанти розбомбили медичний склад благодійної організації

Вчора, 19 листопала, російська армія здійснила один із наймасштабніших дроново-ракетних ударів за останні місяці, атакувавши об’єкти по всій Україні — житлові райони, енергетичні споруди та логістичні хаби.

Серед постраждалих — один із медичних складів благодійної організації Nova Ukraine, на якому знаходилась гуманітарна допомога: ліки та медичне обладнання, призначене для підтримки лікарень та клінік по всій країні, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Nova Ukraine, ніхто з їхніх співробітників не постраждав. Проте втрата навіть частини запасів має серйозні наслідки.

Команда благодійної організації вже розпочала оцінку збитків і переорієнтування ресурсів, щоби мінімізувати перерви в доставці допомоги та забезпечити стабільність медичної підтримки.