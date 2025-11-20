У Києві з’являться 70 мобільних котелень для енергостійкості

Київська міська влада планує до кінця року збільшити кількість пересувних мобільних котелень з 55 до 70. Вони будуть використовуватися у випадку знеструмлень для забезпечення теплом об'єктів соціального значення, таких як лікарні, пологові будинки та геріатричні центри.

Про це повідомив голова КМДА Петро Пантелеєв в інтерв'ю виданню Hromadske.

Він наголосив, що столиця реалізує програму енергостійкості, в рамках якої вже сформовано фонд резервного обладнання та розроблено алгоритм пріоритетних дій під час аварій.

Цього року місто підготувало майже 300 генераторів різної потужності для закладів, що потребують резервного живлення.

За словами Пантелеєва, понад тисяча будинків уже отримали статус енергостійких, а для них було закуплено понад 4,5 тисячі одиниць резервного обладнання. До цього обладнання входять генератори, зарядні станції та сонячні електростанції.

Крім того, міська влада обладнала 70% світлофорів батареями, що дозволяє їм функціонувати без електроенергії протягом 24 годин. Також триває оновлення системи оповіщення: цифрова система, що вже охоплює половину міста, здатна працювати без електрики від 4 до 6 годин.