Основним пріоритетом Сирського лишається всебічне забезпечення українського угруповання під Покровськом

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи, які тримають оборону в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Під час поїздки на Покровський напрямок провів нараду з командним складом органів військового управління, військових частин та підрозділів щодо обстановки і дій у визначених смугах. Зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів. Уточнили результати оборонних, пошуково-ударних та штурмових дій з метою стабілізації ситуації та порядок їх виконання у подальшому", - написав Сирський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що основним пріоритетом командування лишається всебічне забезпечення українського угруповання на напрямку.

"Віддав необхідні вказівки щодо першочергового постачання додаткових засобів ураження. Працюємо над забезпеченням сталості нашої логістики та вживаємо заходів з метою порушення логістичних шляхів противника", - розповів головнокомандувач.

Він також додав, що противника в районі Покровська виявляють і знищують як під час спроб пересування, так і у виявлених місцях накопичення.

"Лише за попередні чотири доби на Покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб, з них безповоротні – 350. Поповнюється "обмінний фонд" за рахунок полонених російських військових", - резюмував Сирський.