Голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія наголосив, що заява про формування парламентської коаліції та нового уряду — лише позиція окремих народних депутатів.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, не варто сприймати заклик Потураєва як загальну позицію “Слуги народу”, оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила.

“Що стосується політичних оцінок, то їх сьогодні прозвучало предостатньо. Є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. Це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право”, – написав Арахамія.

Раніше депутат Микита Потураєв заявив, що “слуги” пропонують негайно розпочати переговори про утворення нової коаліції в парламенті та формування нового уряду.

Нагадаємо, Петро Порошенко на тлі резонансного корупційного скандалу у владі закликав парламент повернути собі суб’єктність, сформувати відповідальну коаліцію та затвердити новий склад професійного відповідального Кабінету міністрів.

Як повідомляв ForUA, народний депутат фракції "Слуга народу" Ігор Кривошеєв поширив на своїй сторінці у Facebook заяву низки представників фракції з закликом до інших фракцій і груп почати переговори про створення коаліції та уряду національної стійкості, і повідомив, що в чаті, де готувався текст, було близько 30 членів правлячої фракції.